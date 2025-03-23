Ekrem İmamoğlu: Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın
© AA / Erçin ErtürkEkrem İmamoğlu
© AA / Erçin Ertürk
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İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve "Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve "Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın" dedi.
Sevgili vatandaşlarım, Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı. Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır. Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir. Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin. Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür. Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte.
Sevgili vatandaşlarım,— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 23, 2025
Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı.
Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır.
Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği…