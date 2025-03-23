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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış'
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Ekrem İmamoğlu: Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın
Ekrem İmamoğlu: Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve "Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın" dedi. 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve "Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın" dedi.
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ekrem i̇mamoğlu, dilek i̇mamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ön seçim

Ekrem İmamoğlu: Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın

15:01 23.03.2025
© AA / Erçin ErtürkEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA / Erçin Ertürk
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İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve "Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve "Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın" dedi.
Sevgili vatandaşlarım, Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı. Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır. Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir. Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin. Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür. Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte.
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