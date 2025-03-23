https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/chpde-cumhurbaskani-adayi-bugun-belli-oluyor-on-secim-basladi-1094780505.html
CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor | Oy kullanma işlemi başladı: İmamoğlu'nun eşi ve oğlu oy kullandı
CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor | Oy kullanma işlemi başladı: İmamoğlu'nun eşi ve oğlu oy kullandı
Sputnik Türkiye
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, bugün 81 ilde yapılan ön seçimle belirlenecek. Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu seçimde, 1 milyon 750 binden fazla CHP üyesi... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T08:47+0300
2025-03-23T08:47+0300
2025-03-23T09:55+0300
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün ülke genelinde sandık başında. Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışıyor.Oy kullanma işlemi başladı: Dilek İmamoğlu ve oğlu oylarını kullandıEkrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, Saraçhane'deki oy kullanım merkezinde ön seçim için oyunu kullandı.1.7 milyondan fazla üye oy kullanacakSeçim, il ve ilçe başkanlıkları, partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde kurulan 2 bin 987 bölgede toplam 5 bin 600 sandık aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1 milyon 750 bin CHP üyesi, sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemine katılabilecek. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapanacak.18 bin görevli sandık başındaHer sandıkta en az 3 görevli bulunacak şekilde, ülke genelinde 18 binden fazla görevli seçim güvenliğini sağlamak için hazır bulundu. Seçimin, partililerin yanı sıra kamuoyunun da büyük ilgisini çekmesi bekleniyor.Dayanışma sandığı kurulduÖn seçimde dikkat çeken bir diğer detay ise, dayanışma sandığı oldu. Parti üyesi olmayan vatandaşlar da bu sandık aracılığıyla Ekrem İmamoğlu lehine oy kullanabilecek. Bu uygulama, özellikle İmamoğlu’na destek vermek isteyen CHP dışı seçmen için bir imkan sundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ekrem-imamogluyla-gorusen-ozgur-ozel-imamoglunun-mesajini-paylasti-1094780143.html
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chp ön seçim, chpde ön seçim, chp oy kullanma, dilek imamoğlu, selim imamoğlu
chp ön seçim, chpde ön seçim, chp oy kullanma, dilek imamoğlu, selim imamoğlu
CHP'de cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor | Oy kullanma işlemi başladı: İmamoğlu'nun eşi ve oğlu oy kullandı
08:47 23.03.2025 (güncellendi: 09:55 23.03.2025)
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, bugün 81 ilde yapılan ön seçimle belirlenecek. Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu seçimde, 1 milyon 750 binden fazla CHP üyesi sandık başına gidiyor. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu oylarını kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün ülke genelinde sandık başında. Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışıyor.
Oy kullanma işlemi başladı: Dilek İmamoğlu ve oğlu oylarını kullandı
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, Saraçhane'deki oy kullanım merkezinde ön seçim için oyunu kullandı.
1.7 milyondan fazla üye oy kullanacak
Seçim, il ve ilçe başkanlıkları, partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde kurulan 2 bin 987 bölgede toplam 5 bin 600 sandık aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1 milyon 750 bin CHP üyesi, sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemine katılabilecek. Sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapanacak.
18 bin görevli sandık başında
Her sandıkta en az 3 görevli bulunacak şekilde, ülke genelinde 18 binden fazla görevli seçim güvenliğini sağlamak için hazır bulundu. Seçimin, partililerin yanı sıra kamuoyunun da büyük ilgisini çekmesi bekleniyor.
Dayanışma sandığı kuruldu
Ön seçimde dikkat çeken bir diğer detay ise, dayanışma sandığı oldu. Parti üyesi olmayan vatandaşlar da bu sandık aracılığıyla Ekrem İmamoğlu lehine oy kullanabilecek. Bu uygulama, özellikle İmamoğlu’na destek vermek isteyen CHP dışı seçmen için bir imkan sundu.