https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/chpde-sandiklar-kapandi-cumhurbaskanligi-on-secimi-oy-kullanma-islemi-sona-erdi-1094796999.html

CHP'de sandıklar kapandı: Cumhurbaşkanlığı ön seçimi oy kullanma işlemi sona erdi

CHP'de sandıklar kapandı: Cumhurbaşkanlığı ön seçimi oy kullanma işlemi sona erdi

Sputnik Türkiye

CHP'de Cumhurbaşkanlığı ön seçim sandıkları kapandı, oy verme işlemi sona erdi. 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T19:28+0300

2025-03-23T19:28+0300

2025-03-23T19:28+0300

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CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçiminin oy kullanma süresi saat 19.00 itibarıyla sona erdi, sandıklar kapatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tek adayın İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi bugün yapıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek BökeCumhurbaşkanlığı önseçim sandıklarının yoğun katılım nedeni ile saat 19:00'a kadar açık olacağını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/icisleri-bakanligi-acikladi-imamoglu-calik-ve-sahan-gorevden-uzaklastirildi-sisli-belediyesine-1094793114.html

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