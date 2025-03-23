https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/chpde-sandiklar-kapandi-cumhurbaskanligi-on-secimi-oy-kullanma-islemi-sona-erdi-1094796999.html
CHP'de sandıklar kapandı: Cumhurbaşkanlığı ön seçimi oy kullanma işlemi sona erdi
CHP'de sandıklar kapandı: Cumhurbaşkanlığı ön seçimi oy kullanma işlemi sona erdi
Sputnik Türkiye
CHP'de Cumhurbaşkanlığı ön seçim sandıkları kapandı, oy verme işlemi sona erdi. 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T19:28+0300
2025-03-23T19:28+0300
2025-03-23T19:28+0300
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CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçiminin oy kullanma süresi saat 19.00 itibarıyla sona erdi, sandıklar kapatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tek adayın İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi bugün yapıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek BökeCumhurbaşkanlığı önseçim sandıklarının yoğun katılım nedeni ile saat 19:00'a kadar açık olacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/icisleri-bakanligi-acikladi-imamoglu-calik-ve-sahan-gorevden-uzaklastirildi-sisli-belediyesine-1094793114.html
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CHP'de sandıklar kapandı: Cumhurbaşkanlığı ön seçimi oy kullanma işlemi sona erdi
CHP'de Cumhurbaşkanlığı ön seçim sandıkları kapandı, oy verme işlemi sona erdi.
CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçiminin oy kullanma süresi saat 19.00 itibarıyla sona erdi, sandıklar kapatıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde tek adayın İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi bugün yapıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek BökeCumhurbaşkanlığı önseçim sandıklarının yoğun katılım nedeni ile saat 19:00'a kadar açık olacağını duyurmuştu.