https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/benzin-motorin-ve-lpgye-zam-geliyor-iste-zam-takvimi-ve-yeni-fiyatlar-1094779247.html

Benzin, motorin ve LPG’ye zam geliyor: İşte zam takvimi ve yeni fiyatlar

Benzin, motorin ve LPG’ye zam geliyor: İşte zam takvimi ve yeni fiyatlar

Sputnik Türkiye

Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirdi. 23 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T06:57+0300

2025-03-23T06:57+0300

2025-03-23T06:57+0300

ekonomi̇

akaryakıt

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motorin

akaryakıt fiyatları

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Son günlerde döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı, ancak sektör kaynakları önümüzdeki hafta başından itibaren fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.Akaryakıta zam takvimi belli olduElde edilen bilgilere göre, zamlar 3 gün arka arkaya gerçekleşebilir:Bu artışlar, küresel piyasalarda Brent petrol fiyatının yükselmesi ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle gündeme geldi.İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatlarıZam öncesi 23 Mart 2025 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul (Avrupa Yakası)İstanbul (Anadolu Yakası)Ankaraİzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/akaryakit-fiyatlarina-zam-yolda-tabelalar-degisiyor-benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-ne-kadar-olacak-1094761096.html

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