https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/benzin-motorin-ve-lpgye-zam-geliyor-iste-zam-takvimi-ve-yeni-fiyatlar-1094779247.html
Benzin, motorin ve LPG’ye zam geliyor: İşte zam takvimi ve yeni fiyatlar
Benzin, motorin ve LPG’ye zam geliyor: İşte zam takvimi ve yeni fiyatlar
Sputnik Türkiye
Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirdi. 23 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T06:57+0300
2025-03-23T06:57+0300
2025-03-23T06:57+0300
ekonomi̇
akaryakıt
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motorin
akaryakıt fiyatları
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Son günlerde döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı, ancak sektör kaynakları önümüzdeki hafta başından itibaren fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.Akaryakıta zam takvimi belli olduElde edilen bilgilere göre, zamlar 3 gün arka arkaya gerçekleşebilir:Bu artışlar, küresel piyasalarda Brent petrol fiyatının yükselmesi ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle gündeme geldi.İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatlarıZam öncesi 23 Mart 2025 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul (Avrupa Yakası)İstanbul (Anadolu Yakası)Ankaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/akaryakit-fiyatlarina-zam-yolda-tabelalar-degisiyor-benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-ne-kadar-olacak-1094761096.html
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akaryakit fi̇yatlari, 23 mart akaryakıt, benzine ne kadar zam, akaryakıta zam ne zaman, motorin ne kadar, benzin kaç tl
akaryakit fi̇yatlari, 23 mart akaryakıt, benzine ne kadar zam, akaryakıta zam ne zaman, motorin ne kadar, benzin kaç tl
Benzin, motorin ve LPG’ye zam geliyor: İşte zam takvimi ve yeni fiyatlar
Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirdi. 23 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik olmasa da, Salı gününden itibaren peş peşe zamlar bekleniyor. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam gelecek?
Son günlerde döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı, ancak sektör kaynakları önümüzdeki hafta başından itibaren fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Akaryakıta zam takvimi belli oldu
Elde edilen bilgilere göre, zamlar 3 gün arka arkaya gerçekleşebilir:
Salı günü:
Benzin litre fiyatına 1,30 TL
zam bekleniyor.
Çarşamba günü:
Motorin litre fiyatına 1 TL
artış öngörülüyor.
Perşembe günü:
LPG fiyatlarına 65 kuruş
zam yapılması planlanıyor.
Bu artışlar, küresel piyasalarda Brent petrol fiyatının yükselmesi ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle gündeme geldi.
İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Zam öncesi 23 Mart 2025 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul (Anadolu Yakası)