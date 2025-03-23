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Benzin, motorin ve LPG’ye zam geliyor: İşte zam takvimi ve yeni fiyatlar
Benzin, motorin ve LPG’ye zam geliyor: İşte zam takvimi ve yeni fiyatlar
Sputnik Türkiye
Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirdi. 23 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T06:57+0300
2025-03-23T06:57+0300
ekonomi̇
akaryakıt
akaryakıt zammı
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akaryakıt fiyatları
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Son günlerde döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı, ancak sektör kaynakları önümüzdeki hafta başından itibaren fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.Akaryakıta zam takvimi belli olduElde edilen bilgilere göre, zamlar 3 gün arka arkaya gerçekleşebilir:Bu artışlar, küresel piyasalarda Brent petrol fiyatının yükselmesi ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle gündeme geldi.İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatlarıZam öncesi 23 Mart 2025 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbul (Avrupa Yakası)İstanbul (Anadolu Yakası)Ankaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/akaryakit-fiyatlarina-zam-yolda-tabelalar-degisiyor-benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-ne-kadar-olacak-1094761096.html
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Benzin, motorin ve LPG’ye zam geliyor: İşte zam takvimi ve yeni fiyatlar

06:57 23.03.2025
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirdi. 23 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik olmasa da, Salı gününden itibaren peş peşe zamlar bekleniyor. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam gelecek?
Son günlerde döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Bugün benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı, ancak sektör kaynakları önümüzdeki hafta başından itibaren fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Akaryakıta zam takvimi belli oldu

Elde edilen bilgilere göre, zamlar 3 gün arka arkaya gerçekleşebilir:
Salı günü: Benzin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor.
Çarşamba günü: Motorin litre fiyatına 1 TL artış öngörülüyor.
Perşembe günü: LPG fiyatlarına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor.
Bu artışlar, küresel piyasalarda Brent petrol fiyatının yükselmesi ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle gündeme geldi.

İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Zam öncesi 23 Mart 2025 itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 45,23 TL/LT
Motorin: 45,41 TL/LT
LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 45,08 TL/LT
Motorin: 45,29 TL/LT
LPG: 26,99 TL/LT

Ankara

Benzin: 45,78 TL/LT
Motorin: 46,14 TL/LT
LPG: 27,49 TL/LT

İzmir

Benzin: 46,15 TL/LT
Motorin: 46,51 TL/LT
LPG: 27,34 TL/LT
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
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Akaryakıt fiyatlarına zam yolda, tabelalar değişiyor: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?
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