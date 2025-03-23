'Bakanlık bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteğini kesti' iddiasına yanıt

"Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7 bin 600 lira) devlet tarafından ücretsiz karşılanabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."