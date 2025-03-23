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'Bakanlık bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteğini kesti' iddiasına yanıt
'Bakanlık bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteğini kesti' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteğini kestiğine yönelik iddialar Dezenformasyonla Mücadele... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada sosyal medyadaki "Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti" iddiasını yalanladı.Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için sağladığı ulaşım desteğinin sonlandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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haberler, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, öğrenci, ulaşım, üniversite
haberler, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, öğrenci, ulaşım, üniversite

'Bakanlık bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteğini kesti' iddiasına yanıt

18:51 23.03.2025
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bayramlarda üniversite öğrencilerine verilen ulaşım desteğini kestiğine yönelik iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada sosyal medyadaki "Aile Bakanlığı, bayramlarda üniversite öğrencilerine verdiği ulaşım desteğini kesti" iddiasını yalanladı.
Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için sağladığı ulaşım desteğinin sonlandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığı ulaşım desteği kapsamında, öğrencilerin ailelerinin yanına gidip dönmeleri için yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletinin ücreti (üst sınır 7 bin 600 lira) devlet tarafından ücretsiz karşılanabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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