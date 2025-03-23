Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanma kararına ilk yorum

"Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz. Soruşturmanın gizliliği kavramı var, gizlidir hazırlık soruşturmaları. İfadelerin hepsi, suçlamalar kamuoyuna açık şekilde yayıldı, gizli olması lazımdı. Avukatların ulaşamadığı suçlama ve iddiaları televizyonlardan izledik. Belediye başkanının engellenmesi ülke adına utanç verici. Dünyada da yayınlar yapıldı. Türkiye'deki demokrasi ve hukuk sistemi sorgulanmaya başlandı. İnşallah yapılan direniş ve protestolar umarım herkesin gözünü açmıştır. Gençler belli ki haklarını aramaktan vazgeçmeyecek" dedi.