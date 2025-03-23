https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavastan-imamoglunun-tutuklanma-kararina-ilk-yorum-1094783740.html
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanma kararına ilk yorum
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanma kararına ilk yorum
Sputnik Türkiye
CHP'deki ön seçim için oyunu kullanan Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanmasına ilişkin "Hukuk sistemimiz adına utanç verici... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T10:36+0300
2025-03-23T10:36+0300
2025-03-23T11:23+0300
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
ekrem i̇mamoğlu
tutuklama
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CHP'deki ön seçim için oyunu kullanan Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanmasına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.Mansur Yavaş ön seçim için oyunu kullandıCHP'de tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi bugün yapılıyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da oyunu kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-tutuklandi-1094773201.html
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mansur yavaş, mansur yavaş imamoğlu, mansur yavaş imamoğlu tutuklama
mansur yavaş, mansur yavaş imamoğlu, mansur yavaş imamoğlu tutuklama
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanma kararına ilk yorum
10:36 23.03.2025 (güncellendi: 11:23 23.03.2025)
CHP'deki ön seçim için oyunu kullanan Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanmasına ilişkin "Hukuk sistemimiz adına utanç verici. İnşallah yapılan direniş ve protestolar umarım herkesin gözünü açmıştır. Gençler belli ki haklarını aramaktan vazgeçmeyecek" dedi.
CHP'deki ön seçim için oyunu kullanan Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanmasına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.
"Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz. Soruşturmanın gizliliği kavramı var, gizlidir hazırlık soruşturmaları. İfadelerin hepsi, suçlamalar kamuoyuna açık şekilde yayıldı, gizli olması lazımdı. Avukatların ulaşamadığı suçlama ve iddiaları televizyonlardan izledik. Belediye başkanının engellenmesi ülke adına utanç verici. Dünyada da yayınlar yapıldı. Türkiye'deki demokrasi ve hukuk sistemi sorgulanmaya başlandı. İnşallah yapılan direniş ve protestolar umarım herkesin gözünü açmıştır. Gençler belli ki haklarını aramaktan vazgeçmeyecek" dedi.
Mansur Yavaş ön seçim için oyunu kullandı
CHP'de tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi bugün yapılıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da oyunu kullandı.