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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanma kararına ilk yorum
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanma kararına ilk yorum
Sputnik Türkiye
CHP'deki ön seçim için oyunu kullanan Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanmasına ilişkin "Hukuk sistemimiz adına utanç verici... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
mansur yavaş
ekrem i̇mamoğlu
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CHP'deki ön seçim için oyunu kullanan Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanmasına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.Mansur Yavaş ön seçim için oyunu kullandıCHP'de tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi bugün yapılıyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da oyunu kullandı.
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mansur yavaş, mansur yavaş imamoğlu, mansur yavaş imamoğlu tutuklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun tutuklanma kararına ilk yorum

10:36 23.03.2025 (güncellendi: 11:23 23.03.2025)
© AA / İsmail AslandağAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA / İsmail Aslandağ
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CHP'deki ön seçim için oyunu kullanan Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanmasına ilişkin "Hukuk sistemimiz adına utanç verici. İnşallah yapılan direniş ve protestolar umarım herkesin gözünü açmıştır. Gençler belli ki haklarını aramaktan vazgeçmeyecek" dedi.
CHP'deki ön seçim için oyunu kullanan Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklanmasına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.
"Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz. Soruşturmanın gizliliği kavramı var, gizlidir hazırlık soruşturmaları. İfadelerin hepsi, suçlamalar kamuoyuna açık şekilde yayıldı, gizli olması lazımdı. Avukatların ulaşamadığı suçlama ve iddiaları televizyonlardan izledik. Belediye başkanının engellenmesi ülke adına utanç verici. Dünyada da yayınlar yapıldı. Türkiye'deki demokrasi ve hukuk sistemi sorgulanmaya başlandı. İnşallah yapılan direniş ve protestolar umarım herkesin gözünü açmıştır. Gençler belli ki haklarını aramaktan vazgeçmeyecek" dedi.

Mansur Yavaş ön seçim için oyunu kullandı

CHP'de tek adayın Ekrem İmamoğlu olduğu Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi bugün yapılıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da oyunu kullandı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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