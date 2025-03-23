https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/akima-kapilarak-olen-ozge-ceren-denizin-bastigi-mazgal-yapay-zekayla-tespit-edildi-1094794587.html

Akıma kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in bastığı mazgal yapay zekayla tespit edildi

Akıma kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in bastığı mazgal yapay zekayla tespit edildi

Sputnik Türkiye

İzmir'de Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanak yağmur sırasında karşıya geçmeye çalışırken bastığı su birikintisindeki akıma kapılıp ölen Özge Ceren... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T17:39+0300

2025-03-23T17:39+0300

2025-03-23T17:40+0300

türki̇ye

özge ceren deniz

i̇nanç öktemay

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

akım

yapay zeka

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İzmir'de Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Deniz'in su birikintisinde nereye bastığının tespiti için bilirkişi heyeti oluşturulmuştu. Olay Yeri İnceleme ve Adli Görüntüleme uzmanından oluşan heyetin yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu hazırlanan raporu tamamlandı.Olay yeri kamera görüntülerinin ayrıntılı olarak izlendiği raporda, olayın yaşandığı gün bölgede su birikintisi olduğu ve buradaki 3 mazgalın da su birikintisinden dolayı görünmediği belirtildi.Soruşturmanın yürütüldüğü dosyaya eklenen raporda, kamera görüntülerinin daha net ve belirgin hale gelmesi için çözünürlük artırma, kişi netleştirme ile görüntü iyileştirme filtrelerinin uygulandığı kaydedildi.Raporda güvenlik kamerası görüntüsünden alınan tetkik fotoğrafı üzerinden kamera açısında bulunan sabit noktalar baz alınarak ölçeklendirme oluşturulduğu, fotoğrafların katmanlar üzerinde bindirme işlemleri ve ayrıca yapay zeka desteği kullanılarak Özge Ceren Deniz'in, su birikintisi anında bastığı bölgenin su birikintisi olmadan yol üzerinde karşılığı fotoğrafla da gösterildiği aktarıldı.Deniz'in su birikintisi üzerinde ilk adımının (sağ ayağı) 1 ve 2 nolu mazgal arasında bulunan bölgeye, ikinci adımının (sol ayağı) 1. mazgal üzerine geldiğinin tespit edilmesi raporda yer aldı.Ne olmuştu?İzmir Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak yağış esnasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirmişti. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan dava açılan ve 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-cemil-tugaydan-elektrik-akimina-kapilan-kisiler-hakkinda-aciklama-1085840498.html

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özge ceren deniz, i̇nanç öktemay, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, akım, yapay zeka