https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/sosyal-medyada-provakatif-paylasimlara-94-gozalti-1094757021.html

İBB soruşturmasında, sosyal medyada provakatif paylaşımlara 94 gözaltı

İBB soruşturmasında, sosyal medyada provakatif paylaşımlara 94 gözaltı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada provakatif paylaşımlarda bulunan 94 kişi gözaltına alındı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T09:57+0300

2025-03-22T09:57+0300

2025-03-22T09:58+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

cumhuriyet başsavcılığı

sosyal medya

provakatif paylaşımlar

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan 94 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yaptıkları provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet eden 94 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/bakan-tunctan-ekrem-imamoglu-aciklamasi-1094659509.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, sosyal medya, provakatif paylaşımlar