https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/sosyal-medyada-provakatif-paylasimlara-94-gozalti-1094757021.html
İBB soruşturmasında, sosyal medyada provakatif paylaşımlara 94 gözaltı
İBB soruşturmasında, sosyal medyada provakatif paylaşımlara 94 gözaltı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada provakatif paylaşımlarda bulunan 94 kişi gözaltına alındı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T09:57+0300
2025-03-22T09:57+0300
2025-03-22T09:58+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
cumhuriyet başsavcılığı
sosyal medya
provakatif paylaşımlar
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan 94 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yaptıkları provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet eden 94 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/bakan-tunctan-ekrem-imamoglu-aciklamasi-1094659509.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, sosyal medya, provakatif paylaşımlar
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet başsavcılığı, sosyal medya, provakatif paylaşımlar
İBB soruşturmasında, sosyal medyada provakatif paylaşımlara 94 gözaltı
09:57 22.03.2025 (güncellendi: 09:58 22.03.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada provakatif paylaşımlarda bulunan 94 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan 94 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yaptıkları provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet eden 94 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.