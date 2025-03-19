https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/bakan-tunctan-ekrem-imamoglu-aciklamasi-1094659509.html

Bakan Tunç'tan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması: 'Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır'

Bakan Tunç'tan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması: 'Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sabahın erken saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T15:18+0300

2025-03-19T15:18+0300

2025-03-19T15:28+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

gözaltı

gözaltı kararı

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

yılmaz tunç

soruşturma

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan operasyonda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Savcılık iki farklı soruşturma yürütürken İmamoğlu ve şüpheliler birinci soruşturmada “PKK ile ortak hareket etme” ve “PKK üyelerini işe yerleştirme, ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor. Soruşturmalar kapsamında ayrıca, 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kameraların karşısına geçerek aralarında İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturmalar hakkında konuştu. Yürütülen 2 soruşturma bulunuyorBakan Tunç, şunları kaydetti:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da bulunduğu 106 şüpheli hakkında bu sabah itibariyle gözaltı kararları verilmiştir. Bu kapsamda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 soruşturma bulunmaktadır. Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı bulunmaktadır. Bu soruşturmada şüphelilerin terör örgütüne iştirak halinde yardım etme suçunu işledikleri iddiası bulunmaktadır.Başlatılan diğer soruşturma ise örgütlü suçlar soruşturma bürosunca yürütülmektedir. Bu soruşturma kapsamında da aralarında yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Bu soruşturmada şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarını işledikleri iddiası bulunmaktadır. Her iki soruşturma kapsamında toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamadan da anlaşılacağı üzere; soruşturma dosyaları içerisinde MASAK raporları, vergi uzmanı incelemeleri, tevdi raporu, tanık beyanları ve diğer delillerin mevcut olduğu belirtilmektedir.'Mahkemeler bağımsızdır'Soruşturma tüm yönleriyle büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir. Kıymetli Basın Mensupları, Değerli Arkadaşlar. Şu hususun altını özellikle çizmek isterim; Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Anayasamızın 9. Maddesi açıktır. Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Hukukun üstünlüğü esastır. Kanunlar karşısında herkes eşittir; hiç kimseye ve zümreye ayrıcalık tanınamaz. Anayasa’mızın 138. Maddesine göre; mahkemeler bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesi gereğince soruşturma evresi gizlidir.Bu gizlilik, hem adaletin sağlıklı işlemesi hem de hak ihlallerinin önlenmesi, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı bakımından son derece önemlidir. Başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak dosya içeriğine, iddia ve delillere vakıf olmadan değerlendirmelerde bulunmak doğru değildir. Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır. Diğer yandan sokak çağrıları yaparak soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmak asla kabul edilemez.'Yargı kimseden emir ve talimat almaz'Adaletin tecellisi için yürüyen soruşturmaları etkilemeye yönelik tavır ve davranışlarda bulunmak yerine; sağduyu ile hareket etmek gerekmektedir. Tarafsız ve bağımsız yargının vereceği karar, herkes için bağlayıcıdır ve saygıyla karşılanmalıdır. Soruşturma aşamasında iddialar, savunma ve deliller değerlendirilecek ve soruşturmanın gizliliği ortadan kalktığında maddi gerçeği tüm açıklığı ve şeffaflığıyla kamuoyu görecektir. O nedenle bugünden, soruşturma içeriğiyle ilgili hiçbir bilgisi olmadan, lehte ya da aleyhte peşin hükme varmak doğru değildir. Unutulmamalıdır ki; hukuk devletinde masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı esastır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-aciklama-el-yazisiyla-notu-paylasti-1094655078.html

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ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, gözaltı kararı, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, yılmaz tunç, soruşturma, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)