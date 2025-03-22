https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/sisli-belediye-baskani-sahanin-ifadesi-ortaya-cikti-anilan-orgutlerin-kisaltmalarinin-acilimlarini-1094766123.html

Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem'

Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem'

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik terör soruşturmasında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ifadesinde hakkındaki iddiaları reddederken, hiçbir terör örgütü... 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T16:16+0300

2025-03-22T16:16+0300

2025-03-22T16:16+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

emrah şahan

ekrem i̇mamoğlu

terör soruşturması

ifade

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İBB'ye yönelik terör operasyonu kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da gözaltına alınmıştı. Şahan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıkarken, Şahan ifadesinde, "Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensupları ile ne bir tanışıklığım ne bir ilgim ne de bir bilgim vardır. Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem. Hiçbir terör örgütü yöneticisinden emir ve talimatı ile hareket etmedim ve etmem. Seçim sürecinden suç ya da suçlu çıkarılmaya çalışması beyhudedir. Benden suçlu çıkmaz. Hakkımdaki asılsız delillere dayanan mesnetsiz suçlamaları ret ediyorum" dediHabertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İBB terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Şişli Belediye Başkan yardımcısı Ebru Özdemir, eski iş ortağı Azat Barış ve onun çalışanı Hunav Altun hakkında gözaltı kararı verilmişti. “Kent Uzlaşısı” operasyonu kapsamında İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınırken, Altun, Özdemir ve Barış firari konumunda.Gizli tanık Meşe'nin iddiaları yanıtladıResul Emre Şahan’ın emniyet ifadesinde 'Gizli tanık Meşe’nin beyanları yer aldı. Gizli tanık Meşe ifadesinde, “Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediyesi oluşumunun bir parçasıdır. İBB’de ilk görevine Bimtaş A.Ş'de başlamıştır. Emrah Şahan 2020 yılında Marksist yapıda bir solcu, aynı zamanda böyle kitlelere destek veren bir insandı. Bimtaş Genel Müdürlüğü döneminde bu tip yapıların, IPA ve Bimtaş'da yer bulmasına olanak sağlamıştır. Bimtaş’ın başındaydı. Kendisi radikal solcu bir insan olup PKK sempatizanı olduğunu da biliyorum. Bimtaş’tan sonra İstanbul Planlama Ajansı'nın başına geçti. İPA'yı yeni bir rüşvet çarkı oluşturmak için kurdular. Resul Emrah Şahan buradaki personel alımlarında ağırlıklı olarak PKK sempatizanı kişileri işe aldı.“IPA'nın ilk oluşumu kendisi tarafından yapılmıştır. IPA'nın ilk günden itibaren yürüttüğü tüm projelerin stratejik yol haritası kendisi tarafından çıkarılmıştır. Sonrasında büyük bir imaj değişikliğine giderek Şişli Belediye Başkan adayı olmuş ve en son yapılan seçimlerde Şişli Belediye Başkanı olmuştur. Oktay Kargül Beylikdüzü Belediyesi oluşumun bir parçasıdır. Oktay Kargül ile Emrah Şahan arasında önemli ideolojik bağlantı ve koordinasyon bulunmaktadır. Oktay Kargül İBB'de ilk görevine Emrah Şahan'ın yardımcısı olarak başlamıştır. IPA oluşumu süresince de koordinasyonda görevli olup, şimdi İPA A.Ş olarak yeniden yapılanan yeni iştirakin genel müdürlüğünü yürütmektedir. Kendisi Emrah Şahan gibi ideolojik bakış açısında olup, özellikle gençlerin koordinasyonu, organize edilmesi gibi toplumsal algı ve ideolojik yaklaşımların gençlerle çalışılmasında önemli bir etkendir. Kendileri zaten Emrah Şahan ile Şişli'de bir komin hayatı yaşamaktaydılar” dedi.İsmi geçen örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem Gizli tanığın beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Şahan bu soruya şu yanıtı verdi:Diğer soruları aynı yanıtı verdiŞahan kendisine yöneltilen diğer sorular için ise “Bana sorulan bu soruya ifade işleminin devamındaki sorular da yöneltildikten ve tarafıma isnat edilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım” diye cevap verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskami-imamoglu-ve-medya-as-yonetim-kurulu-baskani-ongun-aylik-gelirlerini-acikladi-1094763822.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emrah şahan, ekrem i̇mamoğlu, terör soruşturması, ifade