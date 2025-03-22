https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskami-imamoglu-ve-medya-as-yonetim-kurulu-baskani-ongun-aylik-gelirlerini-acikladi-1094763822.html

İBB Başkanı İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ongun aylık gelirlerini açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ongun aylık gelirlerini açıkladı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ifadelerinde aylık gelirlerini açıkladı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T14:41+0300

2025-03-22T14:41+0300

2025-03-22T14:41+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

murat ongun

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

aylık gelir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082908982_0:0:1946:1096_1920x0_80_0_0_9fbe4b8d3e5bdfd350f2c100a8c2f25e.jpg

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ifadelerinde aylık gelirleri de yer aldı. İmamoğlu aylık 250 bin lira geliri olduğunu belirtirken Ongun 350 bin lira aylık gelire sahip olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun aylık geliri 250 bin TLİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi. 121 sayfalık savunmasında suçlamalara yanıt veren İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi. Gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorularına, "Mal bildiriminde bulundum." cevabını veren İBB Başkanı İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi.Ongun da açıkladıİmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ongun da ifadesinde aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu söyledi. Ongun ifadesinde, " Sanki Murat Ongun 2019 yılı İBB dönemi ile para ve sosyal hayat kazanmaya başlamış biridir. 1996 yılından bu yana çalışıyorum. 2019 yılı öncesinde de yüzlerce kez yurtdışına çıktım, yüzlerce kez tatil yaptım dostlarımla, sevdiklerimle, ailemle en güzel şekilde yaşadım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamoglu-kent-uzlasisi-sorusturmasi-kapsaminda-ifade-vermeye-basladi-1094757143.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), aylık gelir