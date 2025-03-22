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İBB Başkanı İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ongun aylık gelirlerini açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ongun aylık gelirlerini açıkladı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ifadelerinde aylık gelirlerini açıkladı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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ekrem i̇mamoğlu
murat ongun
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ifadelerinde aylık gelirleri de yer aldı. İmamoğlu aylık 250 bin lira geliri olduğunu belirtirken Ongun 350 bin lira aylık gelire sahip olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun aylık geliri 250 bin TLİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi. 121 sayfalık savunmasında suçlamalara yanıt veren İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi. Gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorularına, "Mal bildiriminde bulundum." cevabını veren İBB Başkanı İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi.Ongun da açıkladıİmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ongun da ifadesinde aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu söyledi. Ongun ifadesinde, " Sanki Murat Ongun 2019 yılı İBB dönemi ile para ve sosyal hayat kazanmaya başlamış biridir. 1996 yılından bu yana çalışıyorum. 2019 yılı öncesinde de yüzlerce kez yurtdışına çıktım, yüzlerce kez tatil yaptım dostlarımla, sevdiklerimle, ailemle en güzel şekilde yaşadım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamoglu-kent-uzlasisi-sorusturmasi-kapsaminda-ifade-vermeye-basladi-1094757143.html
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ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), aylık gelir
ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), aylık gelir

İBB Başkanı İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ongun aylık gelirlerini açıkladı

14:41 22.03.2025
© AA / Mehmet Murat ÖnelİBB Başkanı İmamoğlu
İBB Başkanı İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ifadelerinde aylık gelirlerini açıkladı.
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ifadelerinde aylık gelirleri de yer aldı. İmamoğlu aylık 250 bin lira geliri olduğunu belirtirken Ongun 350 bin lira aylık gelire sahip olduğunu belirtti.

İmamoğlu'nun aylık geliri 250 bin TL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi. 121 sayfalık savunmasında suçlamalara yanıt veren İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi. Gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorularına, "Mal bildiriminde bulundum." cevabını veren İBB Başkanı İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi.

Ongun da açıkladı

İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ongun da ifadesinde aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu söyledi. Ongun ifadesinde, " Sanki Murat Ongun 2019 yılı İBB dönemi ile para ve sosyal hayat kazanmaya başlamış biridir. 1996 yılından bu yana çalışıyorum. 2019 yılı öncesinde de yüzlerce kez yurtdışına çıktım, yüzlerce kez tatil yaptım dostlarımla, sevdiklerimle, ailemle en güzel şekilde yaşadım" dedi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun, terör soruşturması kapsamında ifade verme işlemi tamamlandı: Yaklaşık 5 saat sürdü
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