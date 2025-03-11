https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yabanci-dil-kursunun-almanyada-is-vaadi-sahte-cikti-kursa-550-bin-tl-ceza-kesildi--1094407920.html

Yabancı dil kursunun Almanya'da iş vaadi sahte çıktı: Kursa 550 bin TL ceza kesildi

Yabancı dil kursunun Almanya'da iş vaadi sahte çıktı: Kursa 550 bin TL ceza kesildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da faaliyet gösteren bir dil kursu, Almanya'ya işçi gönderme garantisi verdiği halde vaatlerini yerine getiremediği için 550 bin 59 lira idari para... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T22:58+0300

2025-03-11T22:58+0300

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İstanbul'da hizmet veren bir yabancı dil kursu Almanya'da çalışma fırsatı sunduğunu iddia ederek kursiyerleri dolandırdı.Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, gelen şikayetler üzerine dil kursu hakkında inceleme başlattı. Sözcü'nün haberine göre; Yapılan denetimlerde, kursun Almanca A2 seviyesinde dil eğitimi verdiği ancak reklamlarında herhangi bir ek şart veya detay belirtmeden kesin iş ve vize garantisi sunduğu tespit edildi. Kurul, bu tür vaatlerin gerçeği yansıtmadığını ve tüketicileri yanılttığını belirterek firmaya 550 bin 59 lira idari para cezası verdi. Ayrıca, bu tür reklamların durdurulması yönünde de karar alındı.Dil kursunun vaatlerine güvenerek eğitim alan ancak iş ve vize garantisinden faydalanamayan kursiyerler, hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Avukatlar ise bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için kişilerin yurt dışı vaatleri sunan kursları iyi araştırmalarını tavsiye etti.

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