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Oyuncu İlker İnanoğlu, annesi Filiz Akın için taziye mesajı paylaştı: 'Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim...'
Oyuncu İlker İnanoğlu, annesi Filiz Akın için taziye mesajı paylaştı: 'Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim...'
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın'ın vefatının ardından oyuncu oğlu İlker İnanoğlu, paylaştığı mesajla üzüntüsünü ifade etti. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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İlker İnanoğlu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, annesini çok sevdiğini belirtti.Oyuncu İnanoğlu, şunları kaydetti:
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filiz akın, yeşilçam, instagram, i̇lker i̇nanoğlu, taziye

Oyuncu İlker İnanoğlu, annesi Filiz Akın için taziye mesajı paylaştı: 'Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim...'

22:20 22.03.2025
© AA / Hikmet SaatçiTürk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın
Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA / Hikmet Saatçi
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın'ın vefatının ardından oyuncu oğlu İlker İnanoğlu, paylaştığı mesajla üzüntüsünü ifade etti.
İlker İnanoğlu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, annesini çok sevdiğini belirtti.
Oyuncu İnanoğlu, şunları kaydetti:

Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım, Filiz Akın. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun.

Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in de dediği gibi, cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi. Seni her şeyden çok seven oğlun, kuzun İlker İnanoğlu ve torunun Alec Berker İnanoğlu. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun.

Filiz Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
YAŞAM
Türk sinemasının efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:17
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