https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/macaristan-macinda-sakatlanmisti-kaan-ayhan-a-milli-takim-kadrosundan-cikarildi-1094765761.html
Macaristan maçında sakatlanmıştı: Kaan Ayhan, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Macaristan maçında sakatlanmıştı: Kaan Ayhan, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıklar kadroyu etkilemeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), savunma oyuncusu Kaan Ayhan’ın sakatlığı nedeniyle... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T16:13+0300
2025-03-22T16:13+0300
2025-03-22T16:13+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
milli takım
kaan ayhan
sakatlık
a milli futbol takımı
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Kaan Ayhan’ın Macaristan ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığı ve sağlık ekibi tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda tedavisinin bir sonraki karşılaşmaya kadar tamamlanamayacağının belirlendiği ifade edildi. Bu nedenle tecrübeli futbolcunun, teknik heyetin kararıyla A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. Özellikle savunmada önemli bir rol üstlenen Kaan Ayhan, hem stoper hem de sağ bek pozisyonunda görev alabilmesiyle dikkat çekiyor. Ayhan’ın yokluğu, A Milli Takım’da savunma seçeneklerini daraltırken, teknik direktör Vincenzo Montella’nın bu eksikliği nasıl gidereceği merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/milli-takimda-sakatlik-soku-kaan-ayhan-oyuna-devam-edemedi-1094709399.html
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kaan ayhan, a milli takım, türkiye futbol federasyonu, sakatlık, milli takım kadrosu, vincenzo montella
kaan ayhan, a milli takım, türkiye futbol federasyonu, sakatlık, milli takım kadrosu, vincenzo montella
Macaristan maçında sakatlanmıştı: Kaan Ayhan, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıklar kadroyu etkilemeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), savunma oyuncusu Kaan Ayhan’ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Kaan Ayhan’ın Macaristan ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığı ve sağlık ekibi tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda tedavisinin bir sonraki karşılaşmaya kadar tamamlanamayacağının belirlendiği ifade edildi. Bu nedenle tecrübeli futbolcunun, teknik heyetin kararıyla A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Özellikle savunmada önemli bir rol üstlenen Kaan Ayhan, hem stoper hem de sağ bek pozisyonunda görev alabilmesiyle dikkat çekiyor. Ayhan’ın yokluğu, A Milli Takım’da savunma seçeneklerini daraltırken, teknik direktör Vincenzo Montella’nın bu eksikliği nasıl gidereceği merak konusu oldu.