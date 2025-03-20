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Milli takımda sakatlık şoku: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi
Milli takımda sakatlık şoku: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi
Sputnik Türkiye
A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Kaan Ayhan sakatlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kaan, 20. dakikada yaşadığı... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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Macaristan karşısında dizinden sakatlanan Kaan Ayhan, yerini Mert Müldür'e bıraktı.UEFA Uluslar Ligi play-off turu kapsamında A Milli Futbol Takımı, Rams Park'ta Macaristan ile karşılaştı. Maçın 11'inde başlayan milli futbolcu Kaan Ayhan, 26. dakikada sakatlanarak yere düştü. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Ayhan'ın yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna girdi.
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kaan ayhan, uefa uluslar ligi, türkiye, türkiye cumhuriyeti, milli takım, a milli futbol takımı, galatasaray, galatasaray spor kulübü

Milli takımda sakatlık şoku: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi

21:52 20.03.2025
© AAKaan Ayhan
Kaan Ayhan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
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A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Kaan Ayhan sakatlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kaan, 20. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası tedavi gördü ve oyuna devam etti. Ancak kısa süre sonra ağrılarının artması nedeniyle 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Macaristan karşısında dizinden sakatlanan Kaan Ayhan, yerini Mert Müldür'e bıraktı.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu kapsamında A Milli Futbol Takımı, Rams Park'ta Macaristan ile karşılaştı. Maçın 11'inde başlayan milli futbolcu Kaan Ayhan, 26. dakikada sakatlanarak yere düştü. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Ayhan'ın yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna girdi.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
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