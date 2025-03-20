Macaristan karşısında dizinden sakatlanan Kaan Ayhan, yerini Mert Müldür'e bıraktı.UEFA Uluslar Ligi play-off turu kapsamında A Milli Futbol Takımı, Rams Park'ta Macaristan ile karşılaştı. Maçın 11'inde başlayan milli futbolcu Kaan Ayhan, 26. dakikada sakatlanarak yere düştü. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Ayhan'ın yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna girdi.

Milli takımda sakatlık şoku: Kaan Ayhan oyuna devam edemedi

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A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Kaan Ayhan sakatlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kaan, 20. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası tedavi gördü ve oyuna devam etti. Ancak kısa süre sonra ağrılarının artması nedeniyle 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.