https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/italyada-protesto-italya-halki-acil-onlem-cagirisinda-bulundu-1094754888.html

İtalya'da protesto: İtalya halkı acil önlem çağırısında bulundu

İtalya'da protesto: İtalya halkı acil önlem çağırısında bulundu

Sputnik Türkiye

Napoli'de Lega Partisi etkinliği sırasında protestolar patlak verdi. Halk, son depremde evlerini kaybedenler için hükümetten acil önlem çağrısı yaptı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T04:23+0300

2025-03-22T04:23+0300

2025-03-22T04:23+0300

dünya

matteo salvini

matteo piantedosi

napoli

deprem

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İtalya'nın Napoli şehrinde, Bagnoli bölgesinde gerçekleştirilen Lega Partisi etkinliği sırasında protestolar yapıldı. Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Eğitim ve Liyakat Bakanı Giuseppe Valditara'nın şehre gelmesinin ardından halk tepki gösterdi. Göstericiler, Napoli'de meydana gelen ve yüzlerce kişinin evlerinden olmasına yol açan depremler sonrası İtalyan hükümetinden acil önlem alınmasını talep etti.İtalya'nın Napoli kentinde ve çevresinde çok sayıda kişi, depremin binaları sallaması ve molozların yere düşmesinin ardından geceyi sokaklarda ve araçlarında geçirmişti.İtalyan sismologlar, 4.4 büyüklüğündeki depremin Perşembe günü yerel saatle 01.25'te Pozzuoli ve Bagnoli arasındaki kıyıda 3 kilometre sığ derinlikte meydana geldiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/abd-tarim-bakani-rollins-turkiyeden-yumurta-almayi-planliyoruz-1094751513.html

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matteo salvini, matteo piantedosi, napoli, deprem