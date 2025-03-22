https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/italyada-protesto-italya-halki-acil-onlem-cagirisinda-bulundu-1094754888.html
İtalya'da protesto: İtalya halkı acil önlem çağırısında bulundu
İtalya'da protesto: İtalya halkı acil önlem çağırısında bulundu
Sputnik Türkiye
Napoli'de Lega Partisi etkinliği sırasında protestolar patlak verdi. Halk, son depremde evlerini kaybedenler için hükümetten acil önlem çağrısı yaptı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T04:23+0300
2025-03-22T04:23+0300
2025-03-22T04:23+0300
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matteo piantedosi
napoli
deprem
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İtalya'nın Napoli şehrinde, Bagnoli bölgesinde gerçekleştirilen Lega Partisi etkinliği sırasında protestolar yapıldı. Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Eğitim ve Liyakat Bakanı Giuseppe Valditara'nın şehre gelmesinin ardından halk tepki gösterdi. Göstericiler, Napoli'de meydana gelen ve yüzlerce kişinin evlerinden olmasına yol açan depremler sonrası İtalyan hükümetinden acil önlem alınmasını talep etti.İtalya'nın Napoli kentinde ve çevresinde çok sayıda kişi, depremin binaları sallaması ve molozların yere düşmesinin ardından geceyi sokaklarda ve araçlarında geçirmişti.İtalyan sismologlar, 4.4 büyüklüğündeki depremin Perşembe günü yerel saatle 01.25'te Pozzuoli ve Bagnoli arasındaki kıyıda 3 kilometre sığ derinlikte meydana geldiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/abd-tarim-bakani-rollins-turkiyeden-yumurta-almayi-planliyoruz-1094751513.html
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matteo salvini, matteo piantedosi, napoli, deprem
matteo salvini, matteo piantedosi, napoli, deprem
İtalya'da protesto: İtalya halkı acil önlem çağırısında bulundu
Napoli'de Lega Partisi etkinliği sırasında protestolar patlak verdi. Halk, son depremde evlerini kaybedenler için hükümetten acil önlem çağrısı yaptı.
İtalya'nın Napoli şehrinde, Bagnoli bölgesinde gerçekleştirilen Lega Partisi etkinliği sırasında protestolar yapıldı.
Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Eğitim ve Liyakat Bakanı Giuseppe Valditara'nın şehre gelmesinin ardından halk tepki gösterdi.
Göstericiler, Napoli'de meydana gelen ve yüzlerce kişinin evlerinden olmasına yol açan depremler sonrası İtalyan hükümetinden acil önlem alınmasını talep etti.
İtalya'nın Napoli kentinde ve çevresinde çok sayıda kişi, depremin binaları sallaması ve molozların yere düşmesinin ardından geceyi sokaklarda ve araçlarında geçirmişti.
İtalyan sismologlar, 4.4 büyüklüğündeki depremin Perşembe günü yerel saatle 01.25'te Pozzuoli ve Bagnoli arasındaki kıyıda 3 kilometre sığ derinlikte meydana geldiğini söylemişti.