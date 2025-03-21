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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/abd-tarim-bakani-rollins-turkiyeden-yumurta-almayi-planliyoruz-1094751513.html
ABD Tarım Bakanı Rollins: Türkiye'den yumurta almayı planlıyoruz
ABD Tarım Bakanı Rollins: Türkiye'den yumurta almayı planlıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD, fiyatları dengelemek maksadıyla Türkiye ve Güney Kore'den yüksek miktarda yumurta alacağını açıkladı. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım Bakanı Brooke Rollins, ABD'nin kuş gribi salgınının etkisiyle fiyatları dengelemek için kısa vadede Türkiye ve Güney Kore'den yüz milyonlarca yumurta ithal edeceğini söyledi.Rollins açıklamasında, "Şu anda Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediyoruz. Dün, yakında sevkiyata başlayacak olan diğer ülkelerin temsilcileriyle de görüştüm. Anlaşmalar imzalanana kadar isimlerini veremem" dedi.Rollins açıklamasında tedarik hacminin önemli boyutlarda olacağını belirterek, "Yakın gelecek için yüz milyonlarca yumurtadan bahsediyoruz. Bu ciddi bir hacim, fiyatları düşürmeye devam etmek için yeterli" cümlesini kaydetti.Rollins ayrıca ABD'nin yumurtlayan tavuk popülasyonu eski haline döndüğünde birkaç ay içinde yerli yumurta üretimine geri dönmeyi planladığını dile getirerek, "Yeniden tam teşekküllü bir yumurta üretim endüstrisine sahip olur olmaz, Amerikan yumurtalarını raflara geri koyacağız" diye vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/trump-abd-rusya-ve-ukrayna-anlasmanin-ana-hatlarini-belirledi-1094749894.html
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abd, kuş gribi, yumurta
abd, kuş gribi, yumurta

ABD Tarım Bakanı Rollins: Türkiye'den yumurta almayı planlıyoruz

21:30 21.03.2025
© ABDULLAH BOZKURT-AW305821Yumurta
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© ABDULLAH BOZKURT-AW305821
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ABD, fiyatları dengelemek maksadıyla Türkiye ve Güney Kore'den yüksek miktarda yumurta alacağını açıkladı.
Tarım Bakanı Brooke Rollins, ABD'nin kuş gribi salgınının etkisiyle fiyatları dengelemek için kısa vadede Türkiye ve Güney Kore'den yüz milyonlarca yumurta ithal edeceğini söyledi.
Rollins açıklamasında, "Şu anda Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediyoruz. Dün, yakında sevkiyata başlayacak olan diğer ülkelerin temsilcileriyle de görüştüm. Anlaşmalar imzalanana kadar isimlerini veremem" dedi.
Rollins açıklamasında tedarik hacminin önemli boyutlarda olacağını belirterek, "Yakın gelecek için yüz milyonlarca yumurtadan bahsediyoruz. Bu ciddi bir hacim, fiyatları düşürmeye devam etmek için yeterli" cümlesini kaydetti.
Rollins ayrıca ABD'nin yumurtlayan tavuk popülasyonu eski haline döndüğünde birkaç ay içinde yerli yumurta üretimine geri dönmeyi planladığını dile getirerek, "Yeniden tam teşekküllü bir yumurta üretim endüstrisine sahip olur olmaz, Amerikan yumurtalarını raflara geri koyacağız" diye vurguladı.
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