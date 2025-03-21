https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/abd-tarim-bakani-rollins-turkiyeden-yumurta-almayi-planliyoruz-1094751513.html

ABD Tarım Bakanı Rollins: Türkiye'den yumurta almayı planlıyoruz

ABD Tarım Bakanı Rollins: Türkiye'den yumurta almayı planlıyoruz

Sputnik Türkiye

ABD, fiyatları dengelemek maksadıyla Türkiye ve Güney Kore'den yüksek miktarda yumurta alacağını açıkladı. 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T21:30+0300

2025-03-21T21:30+0300

2025-03-21T21:30+0300

dünya

abd

kuş gribi

yumurta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089133800_0:46:1307:781_1920x0_80_0_0_c6e992cff8cf7e3f9517b2ab2d9fb1a9.jpg

Tarım Bakanı Brooke Rollins, ABD'nin kuş gribi salgınının etkisiyle fiyatları dengelemek için kısa vadede Türkiye ve Güney Kore'den yüz milyonlarca yumurta ithal edeceğini söyledi.Rollins açıklamasında, "Şu anda Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediyoruz. Dün, yakında sevkiyata başlayacak olan diğer ülkelerin temsilcileriyle de görüştüm. Anlaşmalar imzalanana kadar isimlerini veremem" dedi.Rollins açıklamasında tedarik hacminin önemli boyutlarda olacağını belirterek, "Yakın gelecek için yüz milyonlarca yumurtadan bahsediyoruz. Bu ciddi bir hacim, fiyatları düşürmeye devam etmek için yeterli" cümlesini kaydetti.Rollins ayrıca ABD'nin yumurtlayan tavuk popülasyonu eski haline döndüğünde birkaç ay içinde yerli yumurta üretimine geri dönmeyi planladığını dile getirerek, "Yeniden tam teşekküllü bir yumurta üretim endüstrisine sahip olur olmaz, Amerikan yumurtalarını raflara geri koyacağız" diye vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/trump-abd-rusya-ve-ukrayna-anlasmanin-ana-hatlarini-belirledi-1094749894.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kuş gribi, yumurta