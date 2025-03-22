İtalya'da okullarda 'cinsiyetsizlik' sembollerinin kullanılması yasaklandı

Türkiye
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Hak yemem, hakkımı da yedirmeme prensibimi milletimiz çok iyi bilir'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İBB’nin devam eden metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ‘Kilit soru protestoların nereye evrileceği’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Gençler Özgür Özel'i dışarı çağırdı. Bir Özgür dışarı çıktı ama o başka Özgür'dü'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Dünya tarihindeki protest müziklerden seçmeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
John F. Kennedy suikastının belgeleri: Sansürlü ifadeler kaldırıldı, 'İsrail' ibaresi ortaya çıktı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
62 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:14
76 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/italyada-okullarda-cinsiyetsizlik-sembollerinin-kullanilmasi-yasaklandi-1094766301.html
İtalya'da okullarda 'cinsiyetsizlik' sembollerinin kullanılması yasaklandı
İtalya'da okullarda 'cinsiyetsizlik' sembollerinin kullanılması yasaklandı
Sputnik Türkiye
İtalya'da Eğitim Bakanlığı aldığı bir kararla, cinsiyet ayrımı gözetmeyen sembollerin okullarda kullanılmasını yasakladı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T16:29+0300
2025-03-22T16:29+0300
dünya
giorgia meloni
eğitim bakanlığı
i̇talyanca
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090676923_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cb5f4ea4c6717d0bb2d1e5eb57f6ed6.jpg
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Eğitim Bakanlığı, 21 Mart'ta bazı okullarda cinsiyet açısından daha kapsayıcı olma savıyla kullanılan yıldız işareti ve 'şwa' karakteri gibi cinsiyetsizlik sembollerinin okullarda hiçbir şekilde kullanılmaması kararını aldı.Söz konusu kararı içeren genelge, kendini geleneksel değerlerin savunucusu olarak tanımlayan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara tarafından imzalandı.Kararın, özellikle son zamanlarda bazı okul yetkililerinin her iki cinsiyeti de kapsamak amacıyla çocukları ifade etmek için erkek çocuk için kullanılan 'bambino' ya da kız çocuk için kullanılan 'bambina' kelimeleri yerine sadece 'bambin' yazmaları ve benzer şekilde 'şwa' sembolünü kullanmalarının ardından alındığı belirtildi.Söz konusu genelgeyle özellikle İtalyanca dilbilgisi ve yazım kurallarına son dönemde entegre edilmek istendiği belirtilen 'cinsiyetsizlik' yaklaşımının önüne geçilmek istendiği ifade edildi.Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nden (FdI) milletvekili Fabio Rampelli, Eğitim Bakanlığının kararını savunarak, İtalyancanın korunması gerektiğini kaydetti.Sağ koalisyonun ortağı Lig Partisinin lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de genelgeyi 'yerinde' bulduğunu ifade etti.Hayatı ve aile değerlerini savunan muhafazakar Katolik grup 'Pro Vita' da bakanlık genelgesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/macaristan-parlamentosu-lgbt-yuruyuslerinin-yasaklanmasini-onayladi-1094635917.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090676923_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8d87ae367355f3af0ea7ccb23fa3f408.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
giorgia meloni, eğitim bakanlığı, i̇talyanca
giorgia meloni, eğitim bakanlığı, i̇talyanca

İtalya'da okullarda 'cinsiyetsizlik' sembollerinin kullanılması yasaklandı

16:29 22.03.2025
© AAİtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA
Abone ol
İtalya'da Eğitim Bakanlığı aldığı bir kararla, cinsiyet ayrımı gözetmeyen sembollerin okullarda kullanılmasını yasakladı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Eğitim Bakanlığı, 21 Mart'ta bazı okullarda cinsiyet açısından daha kapsayıcı olma savıyla kullanılan yıldız işareti ve 'şwa' karakteri gibi cinsiyetsizlik sembollerinin okullarda hiçbir şekilde kullanılmaması kararını aldı.
Söz konusu kararı içeren genelge, kendini geleneksel değerlerin savunucusu olarak tanımlayan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara tarafından imzalandı.
Kararın, özellikle son zamanlarda bazı okul yetkililerinin her iki cinsiyeti de kapsamak amacıyla çocukları ifade etmek için erkek çocuk için kullanılan 'bambino' ya da kız çocuk için kullanılan 'bambina' kelimeleri yerine sadece 'bambin' yazmaları ve benzer şekilde 'şwa' sembolünü kullanmalarının ardından alındığı belirtildi.
Söz konusu genelgeyle özellikle İtalyanca dilbilgisi ve yazım kurallarına son dönemde entegre edilmek istendiği belirtilen 'cinsiyetsizlik' yaklaşımının önüne geçilmek istendiği ifade edildi.
Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nden (FdI) milletvekili Fabio Rampelli, Eğitim Bakanlığının kararını savunarak, İtalyancanın korunması gerektiğini kaydetti.
Sağ koalisyonun ortağı Lig Partisinin lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de genelgeyi 'yerinde' bulduğunu ifade etti.
Hayatı ve aile değerlerini savunan muhafazakar Katolik grup 'Pro Vita' da bakanlık genelgesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Viktor Orbán - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
YAŞAM
Macaristan Parlamentosu, LGBT yürüyüşlerinin yasaklanmasını onayladı
18 Mart, 23:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала