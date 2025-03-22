https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/italyada-okullarda-cinsiyetsizlik-sembollerinin-kullanilmasi-yasaklandi-1094766301.html

İtalya'da okullarda 'cinsiyetsizlik' sembollerinin kullanılması yasaklandı

İtalya'da okullarda 'cinsiyetsizlik' sembollerinin kullanılması yasaklandı

Sputnik Türkiye

İtalya'da Eğitim Bakanlığı aldığı bir kararla, cinsiyet ayrımı gözetmeyen sembollerin okullarda kullanılmasını yasakladı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T16:29+0300

2025-03-22T16:29+0300

2025-03-22T16:29+0300

dünya

giorgia meloni

eğitim bakanlığı

i̇talyanca

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090676923_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cb5f4ea4c6717d0bb2d1e5eb57f6ed6.jpg

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Eğitim Bakanlığı, 21 Mart'ta bazı okullarda cinsiyet açısından daha kapsayıcı olma savıyla kullanılan yıldız işareti ve 'şwa' karakteri gibi cinsiyetsizlik sembollerinin okullarda hiçbir şekilde kullanılmaması kararını aldı.Söz konusu kararı içeren genelge, kendini geleneksel değerlerin savunucusu olarak tanımlayan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara tarafından imzalandı.Kararın, özellikle son zamanlarda bazı okul yetkililerinin her iki cinsiyeti de kapsamak amacıyla çocukları ifade etmek için erkek çocuk için kullanılan 'bambino' ya da kız çocuk için kullanılan 'bambina' kelimeleri yerine sadece 'bambin' yazmaları ve benzer şekilde 'şwa' sembolünü kullanmalarının ardından alındığı belirtildi.Söz konusu genelgeyle özellikle İtalyanca dilbilgisi ve yazım kurallarına son dönemde entegre edilmek istendiği belirtilen 'cinsiyetsizlik' yaklaşımının önüne geçilmek istendiği ifade edildi.Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nden (FdI) milletvekili Fabio Rampelli, Eğitim Bakanlığının kararını savunarak, İtalyancanın korunması gerektiğini kaydetti.Sağ koalisyonun ortağı Lig Partisinin lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de genelgeyi 'yerinde' bulduğunu ifade etti.Hayatı ve aile değerlerini savunan muhafazakar Katolik grup 'Pro Vita' da bakanlık genelgesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/macaristan-parlamentosu-lgbt-yuruyuslerinin-yasaklanmasini-onayladi-1094635917.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

giorgia meloni, eğitim bakanlığı, i̇talyanca