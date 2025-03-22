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İstanbul'a giriş-çıkışlara kısıtlama getirildi: Eylem yasağı 27 Mart'a kadar uzatıldı
İstanbul'a giriş-çıkışlara kısıtlama getirildi: Eylem yasağı 27 Mart'a kadar uzatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da eylem yasağı 27 Mart'a kadar uzatıldı. Ayrıca İstanbul'a giriş-çıkışlara kısıtlama getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
i̇stanbul
eylem
yasak
eylem ve gösteri yasağı
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇zmir
ankara
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İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gösterilere getirilen kısıtlamanın 27 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu. Valilik, ayrıca İstanbul'a giriş çıkışlara kısıtlama getirildiğini belirtti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kapsayan soruşturmayı takiben başlayan protesto gösterileri için İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa'da eylem yasakları getirilmişti. İstanbul Valiliği eylem yasağı süresinin uzadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
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türkiye, i̇stanbul, eylem, yasak, eylem ve gösteri yasağı, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇zmir, ankara, manisa, i̇stanbul valiliği
türkiye, i̇stanbul, eylem, yasak, eylem ve gösteri yasağı, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇zmir, ankara, manisa, i̇stanbul valiliği

İstanbul'a giriş-çıkışlara kısıtlama getirildi: Eylem yasağı 27 Mart'a kadar uzatıldı

20:37 22.03.2025 (güncellendi: 21:00 22.03.2025)
© Mehmet Murat ÖnelEkrem İmamoğlu protesto
Ekrem İmamoğlu protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© Mehmet Murat Önel
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İstanbul'da eylem yasağı 27 Mart'a kadar uzatıldı. Ayrıca İstanbul'a giriş-çıkışlara kısıtlama getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından getirilen eylem yasağı genişletildi. İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir ve Manisa'da da valilik her türlü toplantı ve gösteri yasaklanmıştı.
İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gösterilere getirilen kısıtlamanın 27 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu. Valilik, ayrıca İstanbul'a giriş çıkışlara kısıtlama getirildiğini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kapsayan soruşturmayı takiben başlayan protesto gösterileri için İstanbul, Ankara, İzmir ve Manisa'da eylem yasakları getirilmişti. İstanbul Valiliği eylem yasağı süresinin uzadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Valiliğimizce alınan kararla 19.03.2025-23.03.2025 tarihleri arasında (4 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı.

Ancak ilimizde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekliliği tarafımızca değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılması 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddelerine istinaden il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 23.03.2025 günü saat 00:01’den 26.03.2025 günü saat 23:59’a kadar (4 gün) süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, ilimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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