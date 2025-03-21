https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/gosteri-yasagi-getirilen-sehir-sayisi-4e-yukseldi--1094739798.html
Gösteri yasağı getirilen şehir sayısı 4'e yükseldi
Gösteri yasağı getirilen şehir sayısı 4'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İBB İmamoğlu soruşturmasını takiben başlayan gösterilere yönelik bir valilikten daha tedbir kararı geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da eylem yasağı geldi
2025-03-21T16:19+0300
2025-03-21T16:19+0300
2025-03-21T16:31+0300
türki̇ye
manisa
ankara
i̇zmir
gösteri
eylem ve gösteri yasağı
i̇stanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kapsayan soruşturmayı takiben başlayan gösterilere yönelik bir valilikten daha tedbir kararı geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da eylem yasağı geldi. Manisa Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi. Böylece halihazırda süren yasağın bulunduğu İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından Manisa ile il sayısı 4'e çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/izmir-valiligi-duyurdu-5-gun-boyunca-gosteri-yasagi-1094724642.html
türki̇ye
manisa
ankara
i̇zmir
i̇stanbul
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gösteri yasağı istanbul, gösteri yasağı ankara, manisa yasak
gösteri yasağı istanbul, gösteri yasağı ankara, manisa yasak
Gösteri yasağı getirilen şehir sayısı 4'e yükseldi
16:19 21.03.2025 (güncellendi: 16:31 21.03.2025)
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da eylem yasağı geldi. Manisa Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi. Böylece halihazırda süren yasağın bulunduğu İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından Manisa ile il sayısı 4'e çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kapsayan soruşturmayı takiben başlayan gösterilere yönelik bir valilikten daha tedbir kararı geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da eylem yasağı geldi.
Manisa Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi. Böylece halihazırda süren yasağın bulunduğu İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından Manisa ile il sayısı 4'e çıktı.