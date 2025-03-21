https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/gosteri-yasagi-getirilen-sehir-sayisi-4e-yukseldi--1094739798.html

Gösteri yasağı getirilen şehir sayısı 4'e yükseldi

Gösteri yasağı getirilen şehir sayısı 4'e yükseldi

Sputnik Türkiye

İBB İmamoğlu soruşturmasını takiben başlayan gösterilere yönelik bir valilikten daha tedbir kararı geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da eylem yasağı geldi

2025-03-21T16:19+0300

2025-03-21T16:19+0300

2025-03-21T16:31+0300

türki̇ye

manisa

ankara

i̇zmir

gösteri

eylem ve gösteri yasağı

i̇stanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kapsayan soruşturmayı takiben başlayan gösterilere yönelik bir valilikten daha tedbir kararı geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da eylem yasağı geldi. Manisa Valiliği, kent genelinde 5 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi. Böylece halihazırda süren yasağın bulunduğu İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından Manisa ile il sayısı 4'e çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/izmir-valiligi-duyurdu-5-gun-boyunca-gosteri-yasagi-1094724642.html

türki̇ye

manisa

ankara

i̇zmir

i̇stanbul

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gösteri yasağı istanbul, gösteri yasağı ankara, manisa yasak