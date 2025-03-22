https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/istanbula-bahar-havasi-geri-geliyor-termometreler-20-dereceyi-gosterecek-1094759438.html

İstanbul'a bahar havası geri geliyor: Termometreler 20 dereceyi gösterecek

İstanbul'a bahar havası geri geliyor: Termometreler 20 dereceyi gösterecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye'nin batı kesimlerinde hava sıcaklığında 2 ila 4 derece artış yaşanması öngörülürken... 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T13:29+0300

2025-03-22T13:29+0300

2025-03-22T13:29+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelerde hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava görülürken sıcaklıklar adım adım yükselecek. Doğu kesimlerde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.Çığ tehlikesi uyarısıSabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.MARMARA BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Pazar günü ise termometrelerin 20 dereceyi göstermesi bekleniyor.BURSA 0°C, 14°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE 1°C, 17°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 4°C, 13°C Parçalı ve az bulutluKOCAELİ 3°C, 15°C Parçalı ve az bulutluEGE BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde lodos olacak.AFYONKARAHİSAR -5°C, 10°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ 3°C, 17°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 6°C, 18°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA -3°C, 18°C Parçalı ve az bulutluAKDENİZ BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneşli günlerin yeniden başlayacağı öngörülen Akdeniz'de yeni haftada yaz havası hakim olması öngörülüyor.ADANA 6°C, 18°C Parçalı ve az bulutluANTALYA 7°C, 17°C Parçalı ve az bulutluHATAY 3°C, 18°C Parçalı ve az bulutluMERSİN 6°C, 15°C Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLU BÖLGESİParçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Pazar günü sıcaklıklarda 4 ila 5 derece artış öngörülüyor.ANKARA -2°C, 11°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR -4°C, 13°C Parçalı ve az bulutluKONYA -6°C, 6°C Parçalı ve az bulutluSİVAS -3°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlıBATI KARADENİZ BÖLGESİParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BOLU -4°C, 12°C Parçalı ve az bulutluDÜZCE -1°C, 15°C Parçalı ve az bulutluSİNOP 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK 3°C, 12°C Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİÇok bulutlu, (Amasya, Çorum dışında) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 1°C, 8°C Çok bulutluARTVİN 1°C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAMSUN 5°C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıTRABZON 5°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDOĞU ANADOLU BÖLGESİÇok bulutlu, (Malatya dışında) bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -6°C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS -5°C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA -2°C, 8°C Çok bulutluVAN -2°C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 1°C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP 0°C, 14°C Parçalı ve çok bulutluSİİRT 4°C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA 3°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/meteorolojiden-kritik-21-mart-uyarisi-tum-turkiyede-hava-alarmi-erildi-1094715832.html

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