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İstanbul Valisi Gül'den tepki: Bu kirli tezgaha asla geçit yok
İstanbul Valisi Gül'den tepki: Bu kirli tezgaha asla geçit yok
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki sokak eylemleriyle ilgili sosyal medyasından tepki gösterdi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki sokak eylemleriyle ilgili sosyal medyasından gösterdiği tepkide, "Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.Vali Gül'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
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İstanbul Valisi Gül'den tepki: Bu kirli tezgaha asla geçit yok

14:19 22.03.2025
© Murat Şengülİstanbul eylem
İstanbul eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© Murat Şengül
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki sokak eylemleriyle ilgili sosyal medyasından tepki gösterdi.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki sokak eylemleriyle ilgili sosyal medyasından gösterdiği tepkide, "Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.
Vali Gül'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:
Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır. Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek.
Ekrem İmamoğlu protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
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