https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/istanbul-valisi-gulden-tepki-bu-kirli-tezgaha-asla-gecit-yok-1094763463.html

İstanbul Valisi Gül'den tepki: Bu kirli tezgaha asla geçit yok

İstanbul Valisi Gül'den tepki: Bu kirli tezgaha asla geçit yok

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki sokak eylemleriyle ilgili sosyal medyasından tepki gösterdi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T14:19+0300

2025-03-22T14:19+0300

2025-03-22T14:19+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul valiliği

davut gül

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094763090_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42c60b579f6ab98066d28e917655ee8e.jpg

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki sokak eylemleriyle ilgili sosyal medyasından gösterdiği tepkide, "Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.Vali Gül'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ali-yerlikaya-duyurdu-dun-geceki-eylemlerde-343-kisi-yakalandi-1094759860.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul valiliği, davut gül