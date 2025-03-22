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SON DAKİKA | Ali Yerlikaya duyurdu: Dün geceki eylemlerde 343 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Dün geceki eylemlerde 343 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Dün geceki eylemlerde 343 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen protestolarda dün gece... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya
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soruşturma
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ülkenin bazı noktalarında yapılan eylemlerde toplamda 343 kişinin yakalandığını açıkladı.Yerlikaya sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu sözleri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ali-yerlikaya-bu-geceki-gosterilerde-97-kisi-gozaltina-alindi-1094753366.html
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türkiye, ali yerlikaya, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, soruşturma, ekrem i̇mamoğlu, protesto, protesto gösterisi, eylem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Dün geceki eylemlerde 343 kişi yakalandı

12:07 22.03.2025 (güncellendi: 12:10 22.03.2025)
© Mehmet Murat ÖnelEkrem İmamoğlu protesto
Ekrem İmamoğlu protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© Mehmet Murat Önel
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen protestolarda dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ülkenin bazı noktalarında yapılan eylemlerde toplamda 343 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu sözleri paylaştı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı. Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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