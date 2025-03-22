https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ali-yerlikaya-duyurdu-dun-geceki-eylemlerde-343-kisi-yakalandi-1094759860.html
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Dün geceki eylemlerde 343 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Dün geceki eylemlerde 343 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen protestolarda dün gece... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T12:07+0300
2025-03-22T12:07+0300
2025-03-22T12:10+0300
türki̇ye
türkiye
ali yerlikaya
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb
soruşturma
ekrem i̇mamoğlu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ülkenin bazı noktalarında yapılan eylemlerde toplamda 343 kişinin yakalandığını açıkladı.Yerlikaya sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu sözleri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ali-yerlikaya-bu-geceki-gosterilerde-97-kisi-gozaltina-alindi-1094753366.html
türki̇ye
i̇stanbul
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türkiye, ali yerlikaya, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, soruşturma, ekrem i̇mamoğlu, protesto, protesto gösterisi, eylem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Dün geceki eylemlerde 343 kişi yakalandı
12:07 22.03.2025 (güncellendi: 12:10 22.03.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen protestolarda dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ülkenin bazı noktalarında yapılan eylemlerde toplamda 343 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu sözleri paylaştı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı. Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar.