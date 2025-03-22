https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/istanbul-valiligi-duyurdu-caglayan-adliyesine-cikan-yollar-kapatildi-1094768474.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar kapatıldı

İstanbul Valiliği duyurdu: Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamada, 22 Mart Cumartesi saat 16.00 ile 23 Mart Pazar saat 08.00 arası bazı yollar trafiğe kapatıldığı duyuruldu. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir" denildi.İstanbul Valiliği gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi sebebiyle Çağlayan etrafındaki yollar kapatıldı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, 22 Mart 16:00 ila 23 Mart Pazar sabah 8.00 arasında kapatılan yollar şunlar oldu:Alternatif yollar belirlendiİstanbul Valiliği alternatif yolları ise şu şekilde belirledi:Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonu işletmeye kapatıldıÖte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonunun işletmeye kapatıldığı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamoglunun-adliye-sevk-edilecegi-saat-degisti--1094767816.html

türki̇ye

vatan caddesi

çağlayan adliyesi

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