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İstanbul Valiliği duyurdu: Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar kapatıldı
İstanbul Valiliği duyurdu: Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamada, 22 Mart Cumartesi saat 16.00 ile 23 Mart Pazar saat 08.00 arası bazı yollar trafiğe kapatıldığı duyuruldu. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir" denildi.İstanbul Valiliği gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi sebebiyle Çağlayan etrafındaki yollar kapatıldı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, 22 Mart 16:00 ila 23 Mart Pazar sabah 8.00 arasında kapatılan yollar şunlar oldu:Alternatif yollar belirlendiİstanbul Valiliği alternatif yolları ise şu şekilde belirledi:Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonu işletmeye kapatıldıÖte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonunun işletmeye kapatıldığı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.
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İstanbul Valiliği duyurdu: Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar kapatıldı

17:23 22.03.2025 (güncellendi: 17:59 22.03.2025)
© REUTERS / Murad SezerÇağlayan / İstanbul Adliyesi
Çağlayan / İstanbul Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© REUTERS / Murad Sezer
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İstanbul Valiliği'den yapılan açıklamada, 22 Mart Cumartesi saat 16.00 ile 23 Mart Pazar saat 08.00 arası bazı yollar trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir" denildi.
İstanbul Valiliği gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi sebebiyle Çağlayan etrafındaki yollar kapatıldı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, 22 Mart 16:00 ila 23 Mart Pazar sabah 8.00 arasında kapatılan yollar şunlar oldu:
Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,
Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi’ne Çıkan Tüm Yollar,
Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,
Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,
Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,
Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,
Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,
Yeniyol Caddesi,
D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,
D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.

Alternatif yollar belirlendi

İstanbul Valiliği alternatif yolları ise şu şekilde belirledi:
Çiftecevizler Caddesi,
Sıracevizler Caddesi,
Silahşör Caddesi,
Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,
Halaskargazi Caddesi,
Şişli Büyükdere Caddesi,
Darülaceze Caddesi,
Vatan Caddesi,
Kağıthane Caddesi,
D 100.

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonu işletmeye kapatıldı

Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonunun işletmeye kapatıldığı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.
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