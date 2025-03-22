https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamoglunun-adliye-sevk-edilecegi-saat-degisti--1094767816.html

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, adliye sevk edileceği saat değişti

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, adliye sevk edileceği saat değişti

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 19.30'da adliyeye sevk edileceği belirtildi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T17:05+0300

2025-03-22T17:05+0300

2025-03-22T17:05+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul adalet sarayı

çağlayan

ekrem i̇mamoğlu

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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aralarında bulunduğu şüphelilerin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na saat 19.30'da sevk edilmesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ise İmamoğlu'nun saat 21.00'de sevk edileceği açıklanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 90 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu kişilerin bugün saat 21.00'de adliyeye sevk edilecekleri belirtilmişti. Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Emniyeti'ndeki ifade işlemleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na bugün saat 19.30'da gönderilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglunun-ifadesi-basladi-1094733762.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul adalet sarayı, çağlayan, ekrem i̇mamoğlu