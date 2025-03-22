https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamoglunun-adliye-sevk-edilecegi-saat-degisti--1094767816.html
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, adliye sevk edileceği saat değişti
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, adliye sevk edileceği saat değişti
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 19.30'da adliyeye sevk edileceği belirtildi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T17:05+0300
2025-03-22T17:05+0300
2025-03-22T17:05+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul adalet sarayı
çağlayan
ekrem i̇mamoğlu
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aralarında bulunduğu şüphelilerin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na saat 19.30'da sevk edilmesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ise İmamoğlu'nun saat 21.00'de sevk edileceği açıklanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 90 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu kişilerin bugün saat 21.00'de adliyeye sevk edilecekleri belirtilmişti. Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Emniyeti'ndeki ifade işlemleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na bugün saat 19.30'da gönderilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglunun-ifadesi-basladi-1094733762.html
türki̇ye
çağlayan
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul adalet sarayı, çağlayan, ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul adalet sarayı, çağlayan, ekrem i̇mamoğlu
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, adliye sevk edileceği saat değişti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 19.30'da adliyeye sevk edileceği belirtildi.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aralarında bulunduğu şüphelilerin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na saat 19.30'da sevk edilmesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ise İmamoğlu'nun saat 21.00'de sevk edileceği açıklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 90 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu kişilerin bugün saat 21.00'de adliyeye sevk edilecekleri belirtilmişti. Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Emniyeti'ndeki ifade işlemleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na bugün saat 19.30'da gönderilecek.