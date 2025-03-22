Türkiye
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Hak yemem, hakkımı da yedirmeme prensibimi milletimiz çok iyi bilir'
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun, adliye sevk edileceği saat değişti
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, adliye sevk edileceği saat değişti
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 19.30'da adliyeye sevk edileceği belirtildi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aralarında bulunduğu şüphelilerin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na saat 19.30'da sevk edilmesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ise İmamoğlu'nun saat 21.00'de sevk edileceği açıklanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 90 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu kişilerin bugün saat 21.00'de adliyeye sevk edilecekleri belirtilmişti. Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Emniyeti'ndeki ifade işlemleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na bugün saat 19.30'da gönderilecek.
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul adalet sarayı, çağlayan, ekrem i̇mamoğlu

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, adliye sevk edileceği saat değişti

17:05 22.03.2025
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu Dijital Medyaİmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti
İmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© Fotoğraf : Ekrem İmamoğlu Dijital Medya
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 19.30'da adliyeye sevk edileceği belirtildi.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, aralarında bulunduğu şüphelilerin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na saat 19.30'da sevk edilmesi bekleniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda ise İmamoğlu'nun saat 21.00'de sevk edileceği açıklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 90 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu kişilerin bugün saat 21.00'de adliyeye sevk edilecekleri belirtilmişti. Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Emniyeti'ndeki ifade işlemleri tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalet Sarayı'na bugün saat 19.30'da gönderilecek.
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi başladı
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