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İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hangi yollar kapalı? Metro çalışıyor mu?
İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hangi yollar kapalı? Metro çalışıyor mu?
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından getirilen eylem yasağı genişletildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hangi yollar kapalı? 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T08:28+0300
2025-03-22T08:28+0300
türki̇ye
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
kapalı yollar
trafik
trafik kontrolü
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra getirilen eylem yasağıyla birlikte İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir'de de Valilik her türlü toplantı ve gösteriyi yasakladı. Peki İstanbul, Ankara ve izmir'de hangi yollar trafiğe kapatıldı? İstanbul'da metro çalışıyor mu? İstanbul'da hangi metro durakları kapalı?Salı gününe kadar geçerliİstanbul, Ankara ve İzmir'deki eylem yasağı 25 Mart salı gününe kadar geçerli. İstanbul Valiliği daha önce provokatif eylemler olabileceği gerekçesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirmişti.. Polisin Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresindeki önlemleri sürüyor. İstanbul'da Vatan Caddesi iki yönlü trafiğe kapatıldı. TOMA'lar beklemeye devam ediyor. Valilik yeni önlemler de aldı. Bugün saat 14.00'e kadar Saraçhane'ye çıkan birçok yol trafiğe kapatıldı. Atatürk ve Galata Köprüleri, Sahil Kennedy Caddesi'nin Samatya-Sirkeci arası, Fevzipaşa Caddesi bu yerler arasında.İşte bugün 14.00'e kadar kapalı olacak yollar:Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.İstanbul'da hangi metro istasyonları kapalı?Taksim Meydanı da bariyerlerle çevrilmiş durumda. CHP'nin buluşma çağrısı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde de polis nöbet tutuyor. Vezneciler-Fatih arasındaki yollar kontrollü şekilde trafiğe açılıyor. Birçok noktada daraltma uygulanıyor. Taksim ve Fatih Emniyet metro durakları da kapalı.Ankara ve İzmir'de hangi yollar kapalı?Ankara Valiliği 25 Mart'a kadar gösterilerin yasaklandığı duyurdu. Ayrıca metro kısıtlamasına da gidildi. ODTÜ, MTA, Beytepe ve BİLKENT ODTÜ metro durakları kapatıldı. ODTÜ önündeki otobüs duraklarından yolcu alınmayacağı duyuruldu.İzmir Valiliği de 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/istanbul-valiliginden-yeni-karar-sarachane-cevresindeki-bazi-yollar-kapatildi-1094735455.html
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istanbulda bugün hangi yollar kapalı, istanbul kapalı yollar, ankara kapalı yollar, izmir kapalı yollar, istanbul metro çalışıyor mu, istanbul hangi metro kapalı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hangi yollar kapalı? Metro çalışıyor mu?

08:28 22.03.2025
© AAAnkara'da trafiğe kapalı yollar
Ankara'da trafiğe kapalı yollar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından getirilen eylem yasağı genişletildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hangi yollar kapalı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra getirilen eylem yasağıyla birlikte İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir'de de Valilik her türlü toplantı ve gösteriyi yasakladı. Peki İstanbul, Ankara ve izmir'de hangi yollar trafiğe kapatıldı? İstanbul'da metro çalışıyor mu? İstanbul'da hangi metro durakları kapalı?

Salı gününe kadar geçerli

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki eylem yasağı 25 Mart salı gününe kadar geçerli.
İstanbul Valiliği daha önce provokatif eylemler olabileceği gerekçesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirmişti.. Polisin Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresindeki önlemleri sürüyor.

İstanbul'da Vatan Caddesi iki yönlü trafiğe kapatıldı. TOMA'lar beklemeye devam ediyor.

Valilik yeni önlemler de aldı. Bugün saat 14.00'e kadar Saraçhane'ye çıkan birçok yol trafiğe kapatıldı. Atatürk ve Galata Köprüleri, Sahil Kennedy Caddesi'nin Samatya-Sirkeci arası, Fevzipaşa Caddesi bu yerler arasında.
İşte bugün 14.00'e kadar kapalı olacak yollar:

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

İstanbul'da hangi metro istasyonları kapalı?

Taksim Meydanı da bariyerlerle çevrilmiş durumda. CHP'nin buluşma çağrısı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde de polis nöbet tutuyor. Vezneciler-Fatih arasındaki yollar kontrollü şekilde trafiğe açılıyor. Birçok noktada daraltma uygulanıyor.
Taksim ve Fatih Emniyet metro durakları da kapalı.

Ankara ve İzmir'de hangi yollar kapalı?


Ankara Valiliği 25 Mart'a kadar gösterilerin yasaklandığı duyurdu. Ayrıca metro kısıtlamasına da gidildi. ODTÜ, MTA, Beytepe ve BİLKENT ODTÜ metro durakları kapatıldı. ODTÜ önündeki otobüs duraklarından yolcu alınmayacağı duyuruldu.

İzmir Valiliği de 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını kaydetti.
İstanbul protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar kapatıldı
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