https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/istanbul-valiliginden-yeni-karar-sarachane-cevresindeki-bazi-yollar-kapatildi-1094735455.html
İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar kapatıldı
İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği'nden son dakika yeni tedbir kararları geldi. Valilik, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan önemlere yenilerini ekledi. Saraçhane çevresindeki... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T15:32+0300
2025-03-21T15:32+0300
2025-03-21T15:42+0300
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İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında uygulanan eylem ve gösteri yasağı kapsamında kentteki bazı yolları da geçici olarak trafiğe kapattı. 14 cadde ve bu caddelere çıkan yollar, bugün saat 14.00’ten yarın saat 14.00’e kadar ulaşıma kapalı olacak.Yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00’ten yarın saat 14.00’e kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:Alternatif yollarİstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenleniyor.
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istanbul'da trafiğe kapalı yollar, 19-23 mart yol kapanışları, istanbul valiliği yol kapatma kararı, fevzipaşa caddesi trafiğe kapalı, macar kardeşler caddesi ulaşım durumu, 15 temmuz şehitler caddesi trafik durumu, şehzadebaşı caddesi kapalı mı, vezneciler caddesi trafiğe kapalı, gazi mustafa kemal paşa caddesi ulaşım, atürk bulvarı trafik durumu, sahil kennedy caddesi yol durumu, reşadiye caddesi trafiğe kapalı, ragıp gümüşpala caddesi ulaşım, galata köprüsü trafiğe kapalı, atürk köprüsü yol durumu, istanbul alternatif güzergâhlar, istanbul valiliği trafik düzenlemesi, istanbul'da hangi yollar kapalı, istanbul yol kapatma listesi, istanbul trafik yoğunluğu, istanbul'da kapalı yolların listesi, istanbul'da trafiğe kapalı caddeler, istanbul'da yol kapatma kararları, istanbul'da ulaşım kısıtlamaları, istanbul'da trafik düzenlemeleri, istanbul'da yol kapanışları, istanbul'da trafik kısıtlamaları, istanbul'da yol durumu, istanbul'da hangi yollar kapalı
İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar kapatıldı
15:32 21.03.2025 (güncellendi: 15:42 21.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği'nden son dakika yeni tedbir kararları geldi. Valilik, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan önemlere yenilerini ekledi. Saraçhane çevresindeki birçok yol trafiğe kapatıldı.
İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında uygulanan eylem ve gösteri yasağı kapsamında kentteki bazı yolları da geçici olarak trafiğe kapattı. 14 cadde ve bu caddelere çıkan yollar, bugün saat 14.00’ten yarın saat 14.00’e kadar ulaşıma kapalı olacak.
Yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00’ten yarın saat 14.00’e kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:
Fevzipaşa Caddesi
ve bu caddeye çıkan tüm yollar
Macar Kardeşler Caddesi
ve bağlantı yolları
15 Temmuz Şehitler Caddesi
ve bağlantıları
Şehzadebaşı Caddesi
ve bu güzergahtaki tüm sokaklar
Vezneciler Caddesi
ve çevresindeki yollar
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
ve bağlı sokaklar
Atatürk Bulvarı
ve bu bulvara çıkan tüm yollar
Sahil Kennedy Caddesi
(Samatya-Sirkeci arası)
Reşadiye Caddesi
, Ragıp Gümüşpala Caddesi
Galata Köprüsü
ve Atatürk Köprüsü
dahil, bu yapılara çıkan yollar
İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenleniyor.