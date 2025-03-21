Türkiye
Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/istanbul-valiliginden-yeni-karar-sarachane-cevresindeki-bazi-yollar-kapatildi-1094735455.html
İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar kapatıldı
İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği'nden son dakika yeni tedbir kararları geldi. Valilik, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan önemlere yenilerini ekledi. Saraçhane çevresindeki... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında uygulanan eylem ve gösteri yasağı kapsamında kentteki bazı yolları da geçici olarak trafiğe kapattı. 14 cadde ve bu caddelere çıkan yollar, bugün saat 14.00’ten yarın saat 14.00’e kadar ulaşıma kapalı olacak.Yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00’ten yarın saat 14.00’e kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:Alternatif yollarİstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglunun-ifadesi-basladi-1094733762.html
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istanbul'da trafiğe kapalı yollar, 19-23 mart yol kapanışları, istanbul valiliği yol kapatma kararı, fevzipaşa caddesi trafiğe kapalı, macar kardeşler caddesi ulaşım durumu, 15 temmuz şehitler caddesi trafik durumu, şehzadebaşı caddesi kapalı mı, vezneciler caddesi trafiğe kapalı, gazi mustafa kemal paşa caddesi ulaşım, atürk bulvarı trafik durumu, sahil kennedy caddesi yol durumu, reşadiye caddesi trafiğe kapalı, ragıp gümüşpala caddesi ulaşım, galata köprüsü trafiğe kapalı, atürk köprüsü yol durumu, istanbul alternatif güzergâhlar, istanbul valiliği trafik düzenlemesi, istanbul'da hangi yollar kapalı, istanbul yol kapatma listesi, istanbul trafik yoğunluğu, istanbul'da kapalı yolların listesi, istanbul'da trafiğe kapalı caddeler, istanbul'da yol kapatma kararları, istanbul'da ulaşım kısıtlamaları, istanbul'da trafik düzenlemeleri, istanbul'da yol kapanışları, istanbul'da trafik kısıtlamaları, istanbul'da yol durumu, istanbul'da hangi yollar kapalı
istanbul'da trafiğe kapalı yollar, 19-23 mart yol kapanışları, istanbul valiliği yol kapatma kararı, fevzipaşa caddesi trafiğe kapalı, macar kardeşler caddesi ulaşım durumu, 15 temmuz şehitler caddesi trafik durumu, şehzadebaşı caddesi kapalı mı, vezneciler caddesi trafiğe kapalı, gazi mustafa kemal paşa caddesi ulaşım, atürk bulvarı trafik durumu, sahil kennedy caddesi yol durumu, reşadiye caddesi trafiğe kapalı, ragıp gümüşpala caddesi ulaşım, galata köprüsü trafiğe kapalı, atürk köprüsü yol durumu, istanbul alternatif güzergâhlar, istanbul valiliği trafik düzenlemesi, istanbul'da hangi yollar kapalı, istanbul yol kapatma listesi, istanbul trafik yoğunluğu, istanbul'da kapalı yolların listesi, istanbul'da trafiğe kapalı caddeler, istanbul'da yol kapatma kararları, istanbul'da ulaşım kısıtlamaları, istanbul'da trafik düzenlemeleri, istanbul'da yol kapanışları, istanbul'da trafik kısıtlamaları, istanbul'da yol durumu, istanbul'da hangi yollar kapalı

İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar kapatıldı

15:32 21.03.2025 (güncellendi: 15:42 21.03.2025)
© AAİstanbul protesto
İstanbul protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği'nden son dakika yeni tedbir kararları geldi. Valilik, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan önemlere yenilerini ekledi. Saraçhane çevresindeki birçok yol trafiğe kapatıldı.
İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında uygulanan eylem ve gösteri yasağı kapsamında kentteki bazı yolları da geçici olarak trafiğe kapattı. 14 cadde ve bu caddelere çıkan yollar, bugün saat 14.00’ten yarın saat 14.00’e kadar ulaşıma kapalı olacak.
Yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00’ten yarın saat 14.00’e kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:
Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
Macar Kardeşler Caddesi ve bağlantı yolları
15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bağlantıları
Şehzadebaşı Caddesi ve bu güzergahtaki tüm sokaklar
Vezneciler Caddesi ve çevresindeki yollar
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bağlı sokaklar
Atatürk Bulvarı ve bu bulvara çıkan tüm yollar
Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası)
Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi
Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü dahil, bu yapılara çıkan yollar

Alternatif yollar

- 10.Yıl Caddesi
- Namık Kemal Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi
- E-5 D100 Karayolu
İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenleniyor.
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi başladı
14:54
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