https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/istanbul-valiliginden-yeni-karar-sarachane-cevresindeki-bazi-yollar-kapatildi-1094735455.html

İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği'nden son dakika yeni tedbir kararları geldi. Valilik, 19 Mart'tan itibaren geçerli olan önemlere yenilerini ekledi. Saraçhane çevresindeki... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T15:32+0300

2025-03-21T15:32+0300

2025-03-21T15:42+0300

türki̇ye

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saraçhane

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ekrem i̇mamoğlu gözaltı

atatürk bulvarı

atatürk köprüsü

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i̇stanbul

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İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında uygulanan eylem ve gösteri yasağı kapsamında kentteki bazı yolları da geçici olarak trafiğe kapattı. 14 cadde ve bu caddelere çıkan yollar, bugün saat 14.00’ten yarın saat 14.00’e kadar ulaşıma kapalı olacak.Yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00’ten yarın saat 14.00’e kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:Alternatif yollarİstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirmişti. Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglunun-ifadesi-basladi-1094733762.html

türki̇ye

saraçhane

atatürk bulvarı

i̇stanbul

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