https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/imamoglunun-danismani-ongunun-ifadesi-ortaya-cikti-buradan-bir-suc-isnadi-yaratilmaya-calisilmasina-1094760698.html

İmamoğlu'nun danışmanı Ongun'un ifadesi ortaya çıktı: 'Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim'

İmamoğlu'nun danışmanı Ongun'un ifadesi ortaya çıktı: 'Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim'

Sputnik Türkiye

İBB soruşturmasında gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı. 131 sayfa... 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T12:45+0300

2025-03-22T12:45+0300

2025-03-22T13:32+0300

türki̇ye

murat ongun

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ifade

dilek i̇mamoğlu

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Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, emniyette 131 sayfa ifade verdi. İmamoğlu ile neden ortak baz (sinyali) verdiği sorulan Ongun, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olmasından dolayı kendisiyle yoğun görüşmem son derece normaldir. Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim" dedi. Tanık ifadelerine tek tek yanıt veren Ongun, hakkındaki iddialarla ilgili de, "Sosyal medya trollerinin ve bir takım odakların hakkımda uydurduğu iftiraların tarafıma devletimizin savcılık makamı tarafından sorulmuş olması beni derinden üzmüştür" ifadelerini kullandı. Ongun'a, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu sorusu da yöneltildiTanık ifadeleri tek tek sorulduMurat Ongun’a ilk başta ismi verilmeyen iş insanı olduğu iddia edilen bir tanığın, 29 Ocak 2025’te savcılıkta verdiği ifadeleri soruldu. Söz konusu tanık ifadesinde, “Özellikle 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu döneminde Kültür A.Ş tarafından ihalelerin kime verileceği önceden tespit edilip şartname ihalenin verileceği tarihe göre düzenlendiğini, bizzat benim şirketimin de bu tip ihalelere katıldığından ve kazanamadığımdan dolayı bilmekteyim” dedi. Tanık ayrıca asıl büyük yolsuzluğun kiralama ve organizasyon kısmında olduğunu iddia ederek, “Bu işin en üst kısmında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun vardır” ifadelerini kullandı. Ongun ise iddialara, “Tanığın ismi bana bildirilmediği için hangi husumetle yapılmış bir iftira olduğunu söyleyemiyorum. İddiaların hepsi gerçek dışı ve yalandır” dedi. Ongun söz konusu şirketle geçmiş dönemle aynı bilboard sözleşmesinin devam ettiğini de ifadesine ekledi.İsmi geçen iş yerinde görüşmedim Habertürk'ün haberine göre, Ongun'a ismi açıklanmayan tanığın, “Açık hava reklam işleriyle ilgili Serdar Taşkın, Ekrem İmamoğlu’nun ekibinde yer alan Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Necati Özkan, Fatih Keleş isimli şahıslarla haftada en az iki gün, Beylikdüzü MADO’da toplanırlardı. MADO’nun alt katında yer alan, halka kapalı olan bir odası vardı, orada toplanırlardı. Bu toplantılarda açık hava reklamlarıyla ilgili iş, ihale ve gayrimeşru hususlar konuşulurdu. Toplantı sonrası Serdar Taşkın ve Murat Ongun içi para dolu olduğunu düşündüğüm çantalarla çıkarlardı. Bazen bu paraları Serdar Taşkın’ın Nişantaşı’ndaki banka kasasına yatırdığını biliyorum. Bu toplantılar dışında Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı haftada en az iki kez Hüseyin Köksal’ın iş yerinde yapılan toplantılar da olurdu. Yine bu toplantılardan sonra da para dolu çantalarla çıktıklarına, usulsüz ihale ve yasa dışı işler yaptıklarına şahitlik ederim” ifadeleri soruldu.Ongun ise şöyle cevap verdi: “Devletimiz iddiada adı geçen isimlerin HTS kayıtlarına bakarak, 01.07.2019 tarihinden sonra bu isimlerin haftada iki kez Beylikdüzü Mado’da bir araya gelip gelmediğini kolaylıkla tespit edebilir. İddianın aksine, adı geçen şahıslar ile yine ismi geçen iş yerinde hiçbir şekilde bir araya gelmedim. İddialar asılsızdır tümüyle reddederim” dedi.'Savcılığın troll iftiralarını sormasına üzüldüm'Suçlamalarla ilgili kendisine hiçbir somut delil gösterilmediğini söyleyen Murat Ongun, “Savcılık makamının iş ve özel hayatıma dair sorularından şöyle bir izlenim çıkardım. Sanki Murat Ongun 2019 yılı İBB dönemi ile para ve sosyal hayat kazanmaya başlamış biridir. 1996 yılından bu yana çalışıyorum. 2019 yılı öncesinde de yüzlerce kez yurtdışına çıktım, yüzlerce kez tatil yaptım dostlarımla, sevdiklerimle, ailemle en güzel şekilde yaşadım. Ben ve eşim, her zaman Türkiye şartlarının üzerinde gelir sahibi olduk. Sosyal medya trollerinin ve bir takım odakların hakkımda uydurduğu iftiraların tarafıma devletimizin savcılık makamı tarafından sorulmuş olması beni derinden üzmüştür" dedi.İmamoğlu ile ortak baz sorusunu yanıtladıMurat Ongun’a, “Ekrem İmamoğlu ile ortak baz kayıtlarınızın bulunmasındaki sebep nedir?” sorusu da yöneltildi. Ongun ise, “İBB Başkan danışmanı olarak görev yapmaktayım. Sayın Ekrem İmamoğlu da İBB Başkanı olmasından dolayı kendisiyle yoğun görüşmem son derece normaldir. Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim” diye cevap verdi.Dilek İmamoğlu sorusuna yanıt verdiGizli tanık Meşe ise verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile Murat Ongun’un ilişkilerinin iyi olmadığını söyleyerek, “Dilek İmamoğlu’nun kendi hayatını sürdürebilmesi için İstanbul Vakfı Dilek İmamoğlu’nun kontrolüne verilmiştir. Bu yöntemle Murat Ongun devre dışı kalıp kalan örneklemdeki 400 bin lira gibi rakam İstanbul Vakfı’na yatırılmaktadır” ifadesini kullandı.Ongun kendisine okunan gizli tanık ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, “İstanbul Vakfı ya da başkanımızın eşi Dilek hanımın adının ilk kez reklam işine karıştırıldığını üzülerek duydum. Bilgim ve görgüm dahilinde hiç böyle bir şey yoktur” şeklinde cevap verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamogluna-reklam-ihalelerindeki-4-milyar-liralik-iddialar-soruldu-ayni-yaniti-verdi-1094757941.html

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murat ongun, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ifade, dilek i̇mamoğlu