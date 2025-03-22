https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibbye-yonelik-teror-sorusturmasinda-reform-vakfina-iliskin-masak-raporuna-ulasildi-1094754370.html

İBB'ye yönelik terör soruşturmasında Reform Vakfına ilişkin MASAK raporuna ulaşıldı

İBB'ye yönelik terör soruşturmasında Reform Vakfına ilişkin MASAK raporuna ulaşıldı

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik başlatılan soruştuma kapsamında Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfına ait MASAK raporunda, Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, 5 ünvan... 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T01:01+0300

2025-03-22T01:01+0300

2025-03-22T01:34+0300

poli̇ti̇ka

mehmet ali çalışkan

necati özkan

masak

sgk

birlik, dayanışma ve kalkınma partisi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında firari şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfına ilişkin hazırlanan MASAK raporuna ulaşıldı. Başsavcılığın talebi üzerine, hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi.Raporda, şüpheli Çalışkan'ın SGK verilerine göre 4A kapsamında 2004-2025 yılları arasında muhtelif tarihlerde "Genel Müdür, Denetçi, Danışman (Müşavir), Dernek, Vakıf, Birlik ve STK Başkan ve Üst Düzey Yöneticisi, Proje Yöneticisi" çalışma ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu, 4B kapsamında 2018-2023 yılları arasında farklı tarihlerde 'Piyasa ve Kamuoyu Araştırma Faaliyetleri' iş kolunda sigorta priminin yattığı iddia edildi.Çalışkan'ın 2019'da 'Team Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi AŞ'nin yüzde 50 ortaklık payına sahip olduğu, ayrıca 2022'den itibaren de Reform Enstitüsü Danışmanlık AŞ'de yöneticilik kaydı bulunduğu aktarılan raporda, bankacılık transfer bilgilerinde lira cinsinden transferlerinde dönem dönem artışlarla birlikte 2024'te alıcısı olduğu para transferleri ile göndericisi olduğu GBP para transferlerinin işlem hacmindeki artışın genel mali profiliyle uyumsuzluk taşıdığı öne sürüldü.Raporda, Çalışkan'ın 2024'te bir alıcıya 16 milyon 753 bin lira tutarında 385 bin sterlin gönderdiği, paranın kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, aynı yıl yakın tarihte hesaplarına Team Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi AŞ'den farklı tutarlarla toplam 5 milyon 910 bin lira, Gürsel Avşar isimli kişiden de 2 milyon 135 bin lira para transferi yapıldığı ileri sürüldü.Çalışkan'ın para transferinde bulunduğu bazı kişilerin çeşitli suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtları olduğu, bunların arasından kimilerinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunduğu bilgisi de raporda yer aldı.Raporda, Reform Vakfının faaliyet alanının 'Sosyal ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri' olduğu, yöneticilerinin Necati Özkan, Evren Balta ve İsmail Doğan Subaşı'ndan oluştuğu, para transfer ilişkisinde bulunduğu Murat Yeğen isimli kişinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı olduğu bilgisine de yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibb-calisani-gizli-tanigin-ifadesi-sorusturma-dosyasina-girdi-para-trafigi-murat-ongun-tarafindan-1094753167.html

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mehmet ali çalışkan, necati özkan, masak, sgk, birlik, dayanışma ve kalkınma partisi