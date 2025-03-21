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İBB çalışanı gizli tanığın ifadesi soruşturma dosyasına girdi: 'Para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi'
İBB çalışanı gizli tanığın ifadesi soruşturma dosyasına girdi: 'Para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi'
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir İBB çalışanının 'gizli tanık' olarak ifadesi alındı. Anadolu... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T23:36+0300
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türki̇ye
murat ongun
mahir polat
emrah şahan
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
pkk
halkların demokratik kongresi (hdk)
ekrem i̇mamoğlu
gizli tanık
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Başsavcılık tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan terör soruşturması sürüyor.Soruşturmada, CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın 11 Şubat 2025'te terör örgütüne ait oldu belirtilen yayın organına verdiği röportajda, CHP'nin İstanbul'daki seçimleri, DEM Parti ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile yaptığı iş birliği ile kazandığını söylediği öne sürüldü.HDK'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporlarına göre, Yargıtay tarafından terör örgütünün çatı yapılanması olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) benzeri ve terör örgütünün meclisi niteliğinde olduğuna işaret edilerek, söz konusu röportajın bu kapsamda itiraf niteliğinde olduğu kaydedildi.'İstanbul'da 55 belediye başkan yardımcısı terör örgütüyle irtibatlı bulundu'Soruşturmada, CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının bir kısmının terör örgütüyle iltisaklı olduğu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimi'nden birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları iddia edildi.İstanbul'un çeşitli ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından 55'inin terör örgütüyle irtibatlarının bulunduğu öne sürülürken, bu kişilerden bazılarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda tutuklandığı, diğer şüpheliler hakkında da adli delillendirme işlemlerine devam edildiği dile getirildi.'Para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi''Gizli tanık' olarak ifadesi alınan İBB çalışanının beyanları da soruşturma dosyasına girdi.Gizli tanık, 2024 Yerel Seçimleri'nde, DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğinin şüpheli Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.Ayrıca gizli tanık, ifadesinin devamında, iki parti arasındaki bağlantıyı Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsünün başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladığını, terör örgütüne müzahir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üzerinden alımlara Polat'ın aracı olduğunu öne sürdü.'PKK şüphelisi kamuoyunu İmamoğlu lehine yönlendirdi' iddiasıSoruşturmada, şüpheli Azad Barış ile şüpheli Resul Emrah Şahan'ın çok sayıda buluşmalarının tespit edildiği, Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House danışmanlık ve anket araştırma şirketi üzerinden İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyanın yönlendirildiği aktarıldı.Soruşturmada hazırlanan bilgi notunda ayrıca şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglundan-ibb-calisanlarina-mesaj-milletimiz-icin-mucadelem-devam-edecek-1094751229.html
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İBB çalışanı gizli tanığın ifadesi soruşturma dosyasına girdi: 'Para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi'

23:36 21.03.2025 (güncellendi: 00:13 22.03.2025)
© AASoruşturma / ceza dosyası
Soruşturma / ceza dosyası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir İBB çalışanının 'gizli tanık' olarak ifadesi alındı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, İBB çalışanı, beyanında, 2024 Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğini şüpheli Murat Ongun'un gerçekleştirdiğini iddia etti.
Başsavcılık tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan terör soruşturması sürüyor.
Soruşturmada, CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın 11 Şubat 2025'te terör örgütüne ait oldu belirtilen yayın organına verdiği röportajda, CHP'nin İstanbul'daki seçimleri, DEM Parti ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile yaptığı iş birliği ile kazandığını söylediği öne sürüldü.
HDK'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporlarına göre, Yargıtay tarafından terör örgütünün çatı yapılanması olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) benzeri ve terör örgütünün meclisi niteliğinde olduğuna işaret edilerek, söz konusu röportajın bu kapsamda itiraf niteliğinde olduğu kaydedildi.

'İstanbul'da 55 belediye başkan yardımcısı terör örgütüyle irtibatlı bulundu'

Soruşturmada, CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının bir kısmının terör örgütüyle iltisaklı olduğu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimi'nden birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları iddia edildi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından 55'inin terör örgütüyle irtibatlarının bulunduğu öne sürülürken, bu kişilerden bazılarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda tutuklandığı, diğer şüpheliler hakkında da adli delillendirme işlemlerine devam edildiği dile getirildi.

'Para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi'

'Gizli tanık' olarak ifadesi alınan İBB çalışanının beyanları da soruşturma dosyasına girdi.
Gizli tanık, 2024 Yerel Seçimleri'nde, DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğinin şüpheli Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.
Ayrıca gizli tanık, ifadesinin devamında, iki parti arasındaki bağlantıyı Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsünün başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladığını, terör örgütüne müzahir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üzerinden alımlara Polat'ın aracı olduğunu öne sürdü.

'PKK şüphelisi kamuoyunu İmamoğlu lehine yönlendirdi' iddiası

Soruşturmada, şüpheli Azad Barış ile şüpheli Resul Emrah Şahan'ın çok sayıda buluşmalarının tespit edildiği, Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House danışmanlık ve anket araştırma şirketi üzerinden İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyanın yönlendirildiği aktarıldı.
Soruşturmada hazırlanan bilgi notunda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Anlatılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında, CHP’nin desteklenmesi karşılığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır.

Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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Ekrem İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına mesaj: 'Milletimiz için mücadelem devam edecek'
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