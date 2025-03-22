https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-sorusturmasinda-yeni-gelisme-reform-enstitusu-direktoru-mehmet-ali-caliskan-gozaltinda-1094765281.html

İBB soruşturmasında yeni gelişme: Firari olan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı

İBB soruşturmasında yeni gelişme: Firari olan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T15:49+0300

2025-03-22T15:49+0300

2025-03-22T16:17+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

reform enstitüsü direktörü mehmet ali çalışkan

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, firari olarak aranan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.İstanbul'da yakalandıSoruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari şüpheli Çalışkan, İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin yakalandığında yanında cep telefonunun olmadığı öğrenildi. Zanlı, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-sorusturmasinda-yeni-gelisme-iki-isim-telefon-sifrelerini-polise-vermedi-1094760001.html

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, reform enstitüsü direktörü mehmet ali çalışkan