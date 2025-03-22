https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-sorusturmasinda-yeni-gelisme-reform-enstitusu-direktoru-mehmet-ali-caliskan-gozaltinda-1094765281.html
İBB soruşturmasında yeni gelişme: Firari olan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı
İBB soruşturmasında yeni gelişme: Firari olan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T15:49+0300
2025-03-22T15:49+0300
2025-03-22T16:17+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
reform enstitüsü direktörü mehmet ali çalışkan
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, firari olarak aranan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.İstanbul'da yakalandıSoruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari şüpheli Çalışkan, İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin yakalandığında yanında cep telefonunun olmadığı öğrenildi. Zanlı, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-sorusturmasinda-yeni-gelisme-iki-isim-telefon-sifrelerini-polise-vermedi-1094760001.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, reform enstitüsü direktörü mehmet ali çalışkan
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, reform enstitüsü direktörü mehmet ali çalışkan
İBB soruşturmasında yeni gelişme: Firari olan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı
15:49 22.03.2025 (güncellendi: 16:17 22.03.2025)
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, firari olarak aranan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari şüpheli Çalışkan, İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin yakalandığında yanında cep telefonunun olmadığı öğrenildi. Zanlı, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.