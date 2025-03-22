https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-sorusturmasinda-yeni-gelisme-iki-isim-telefon-sifrelerini-polise-vermedi-1094760001.html
İBB soruşturmasında yeni gelişme: İki isim telefon şifrelerini polise vermedi iddiası
İBB soruşturmasında yeni gelişme: İki isim telefon şifrelerini polise vermedi iddiası
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki ismin telefon şifrelerini polise vermediği iddia edildi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T12:12+0300
2025-03-22T12:12+0300
2025-03-22T12:35+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
ekrem i̇mamoğlu
mahir polat
resul emrah şahan
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. CNNTürk'ün haberine göre, gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ifadeleri alınırken telefon şifrelerini vermediği öne sürüldü. İki isim telefon şifrelerini vermediİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor. Gözaltına alınan 90 ismin ifade işlemleri sürüyor.CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca aktardığına göre, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, telefonlarının şifresini polis ekiplerine vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamogluna-reklam-ihalelerindeki-4-milyar-liralik-iddialar-soruldu-ayni-yaniti-verdi-1094757941.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, mahir polat, resul emrah şahan
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, mahir polat, resul emrah şahan
İBB soruşturmasında yeni gelişme: İki isim telefon şifrelerini polise vermedi iddiası
12:12 22.03.2025 (güncellendi: 12:35 22.03.2025)
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki ismin telefon şifrelerini polise vermediği iddia edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. CNNTürk'ün haberine göre, gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ifadeleri alınırken telefon şifrelerini vermediği öne sürüldü.
İki isim telefon şifrelerini vermedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor. Gözaltına alınan 90 ismin ifade işlemleri sürüyor.
CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca aktardığına göre, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, telefonlarının şifresini polis ekiplerine vermedi.