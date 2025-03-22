https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-sorusturmasinda-yeni-gelisme-iki-isim-telefon-sifrelerini-polise-vermedi-1094760001.html

İBB soruşturmasında yeni gelişme: İki isim telefon şifrelerini polise vermedi iddiası

İBB soruşturmasında yeni gelişme: İki isim telefon şifrelerini polise vermedi iddiası

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki ismin telefon şifrelerini polise vermediği iddia edildi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T12:12+0300

2025-03-22T12:12+0300

2025-03-22T12:35+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

ekrem i̇mamoğlu

mahir polat

resul emrah şahan

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. CNNTürk'ün haberine göre, gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ifadeleri alınırken telefon şifrelerini vermediği öne sürüldü. İki isim telefon şifrelerini vermediİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor. Gözaltına alınan 90 ismin ifade işlemleri sürüyor.CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca aktardığına göre, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, telefonlarının şifresini polis ekiplerine vermedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamogluna-reklam-ihalelerindeki-4-milyar-liralik-iddialar-soruldu-ayni-yaniti-verdi-1094757941.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, mahir polat, resul emrah şahan