https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-sorusturmasinda-el-konulan-kasalardan-15-milyonluk-mal-varligi-cikti-1094765065.html

İBB soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyonluk mal varlığı çıktı

İBB soruşturmasında el konulan kasalardan 15 milyonluk mal varlığı çıktı

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturmada el konulan banka kasalarından 15 milyonluk mal varlığı çıktığı belirtildi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T15:35+0300

2025-03-22T15:35+0300

2025-03-22T15:35+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

emrah bağdatlı

ekrem i̇mamoğlu

ertan yıldız

murat ongun

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kiralık kasa

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda savcılık talimatıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, firari sanık Emrah Bağdatlı, İBB iştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu yedi şüphelinin el konulan banka kasaları açıldı. Kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı. Savcılık talimatıyla el konuldu, polis tarafından açıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında çeşitli bankalarda şüphelilere ait el koyulan kasalar, savcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince açıldı. Kasalardan 15 milyon liralık mal varlığı çıktı.Kimlerin kasalarına el konuldu?İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında çeşitli bankalarda, şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibinin Murat Kapki'nin 2, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1 kasası olduğu tespit edilmişti.Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ibbdeki-yolsuzluk-sorusturmasinda-murat-ongun-dahil-7-kisinin-banka-kasalarina-el-konuldu-1094749033.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, emrah bağdatlı, ekrem i̇mamoğlu, ertan yıldız , murat ongun, kasa, kiralık kasa