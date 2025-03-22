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Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB soruşturmasında 4 gizli tanık da dosyada
Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB soruşturmasında 4 gizli tanık da dosyada
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik soruşturmada 4 gizli tanık da dosyada. Aynı dosyada açık isimlerinde 13 kişi... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T09:17+0300
2025-03-22T09:17+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
hürriyet gazetesi
gizli tanık
soruşturma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen soruşturmada, dosya içerisinde 4 tane gizli tanığın olduğu belirtiliyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Meşe, Ladin, Çınar ve İlke kod isimli gizli tanıkları dışında dosyada 13 kişi daha tanık. Yine aynı dosya içerisinde 4 kişinin de müşteki olduğu belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap” gibi suçlardan yürüttüğü soruşturmada MASAK raporu, vergi inceleme ve müfettiş raporlarının yanı sıra 4 gizli tanık ifadesinin de yer aldığı belirtiliyor. Gizli tanık ifadeleri soruşturma sürecinde Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde alınmış. Kod isimleri: Meşe, Ladin, Çınar ve İlke. Gizli tanıkların ne anlattıkları ve ifadelerinin detayları henüz bilinmiyor. Ancak soruşturmadaki bazı suçlamalara dair iddialar olduğu anlaşılıyor. Bu iddialar gözaltındaki şüphelilere sorgularında yöneltilecek. Gözaltındaki bazı isimlere yönelik teknik ve fiziki takip kayıtları da soruşturma dosyasındaDosyada 'ihbarcılar' olduğu dair bilgi yer alıyorDosyada gizli tanıklar dışında 13 tanığın da açık isimleriyle birlikte ifadeleri var. Bu tanıklar da suçlama konusu bazı olaylarla ilgili tanıklıklarını anlatmış. Ayrıca dört “müşteki” de doğrudan suçlama konusu olan olaylara dair ifade vermiş.Dosyada ihbarcıların olduğuna dair de bilgiler var. Ama bunların kimliği ve ihbarların ne olduğu da henüz bilinmiyor. İki ayrı soruşturmada toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şimdiye kadar gözaltındaki kişi sayısı 90, henüz ulaşılamayan 9 kişi “firari” konumunda, yurtdışında olduğu belirlenen 7 kişinin işlemleri ise yurda dönüşlerinde başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglu-hakkinda-hazirlanan-masak-raporunun-detaylarina-ulasildi-1094746511.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, hürriyet gazetesi, gizli tanık, soruşturma
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, hürriyet gazetesi, gizli tanık, soruşturma

Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB soruşturmasında 4 gizli tanık da dosyada

09:17 22.03.2025
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik soruşturmada 4 gizli tanık da dosyada. Aynı dosyada açık isimlerinde 13 kişi tanık 4 kişi de müşteki konumunda.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen soruşturmada, dosya içerisinde 4 tane gizli tanığın olduğu belirtiliyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Meşe, Ladin, Çınar ve İlke kod isimli gizli tanıkları dışında dosyada 13 kişi daha tanık. Yine aynı dosya içerisinde 4 kişinin de müşteki olduğu belirtiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap” gibi suçlardan yürüttüğü soruşturmada MASAK raporu, vergi inceleme ve müfettiş raporlarının yanı sıra 4 gizli tanık ifadesinin de yer aldığı belirtiliyor. Gizli tanık ifadeleri soruşturma sürecinde Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde alınmış. Kod isimleri: Meşe, Ladin, Çınar ve İlke. Gizli tanıkların ne anlattıkları ve ifadelerinin detayları henüz bilinmiyor. Ancak soruşturmadaki bazı suçlamalara dair iddialar olduğu anlaşılıyor. Bu iddialar gözaltındaki şüphelilere sorgularında yöneltilecek. Gözaltındaki bazı isimlere yönelik teknik ve fiziki takip kayıtları da soruşturma dosyasında

Dosyada 'ihbarcılar' olduğu dair bilgi yer alıyor

Dosyada gizli tanıklar dışında 13 tanığın da açık isimleriyle birlikte ifadeleri var. Bu tanıklar da suçlama konusu bazı olaylarla ilgili tanıklıklarını anlatmış. Ayrıca dört “müşteki” de doğrudan suçlama konusu olan olaylara dair ifade vermiş.
Dosyada ihbarcıların olduğuna dair de bilgiler var. Ama bunların kimliği ve ihbarların ne olduğu da henüz bilinmiyor. İki ayrı soruşturmada toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şimdiye kadar gözaltındaki kişi sayısı 90, henüz ulaşılamayan 9 kişi “firari” konumunda, yurtdışında olduğu belirlenen 7 kişinin işlemleri ise yurda dönüşlerinde başlayacak.
MASAK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı
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