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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan, şarkıcı Ercan Saatçi ile Serdar Haydanlı'nın da bulunduğu 91 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nden 14 minibüsle çıkarılan şüpheliler, İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.Sevk işleminin saat 18.53 sıralarında toplamda 14 otobüsle gerçekleştiği kaydedilirken İmamoğlu'nun ayrı araçla adliyeye götürüldüğü öğrenildi.Güvenlik önlemleriBu arada, adliye çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliyeye çıkan yollar ile metrobüs ve metronun Çağlayan durakları kullanıma kapatıldı.Adliyenin çevresinde TOMA'lar konuşlandırılırken, meydan bariyerle çevrildi.Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye binasına girişler kontrollü olarak sağlanıyor.Ayrıca, şüphelilerin ifadelerinin alınacağı savcılık katında da güvenlik tedbirleri artırıldı.
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, çağlayan, ercan saatçi, serdar haydanlı , i̇stanbul tıp fakültesi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, çağlayan, ercan saatçi, serdar haydanlı , i̇stanbul tıp fakültesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

18:49 22.03.2025 (güncellendi: 19:33 22.03.2025)
© AA / Elif ÖztürkİBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA / Elif Öztürk
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan, şarkıcı Ercan Saatçi ile Serdar Haydanlı'nın da bulunduğu 91 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nden 14 minibüsle çıkarılan şüpheliler, İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
Sevk işleminin saat 18.53 sıralarında toplamda 14 otobüsle gerçekleştiği kaydedilirken İmamoğlu'nun ayrı araçla adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

Güvenlik önlemleri

Bu arada, adliye çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliyeye çıkan yollar ile metrobüs ve metronun Çağlayan durakları kullanıma kapatıldı.
Adliyenin çevresinde TOMA'lar konuşlandırılırken, meydan bariyerle çevrildi.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye binasına girişler kontrollü olarak sağlanıyor.
Ayrıca, şüphelilerin ifadelerinin alınacağı savcılık katında da güvenlik tedbirleri artırıldı.
İmamoğlu: Mansur Yavaş bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun, adliye sevk edileceği saat değişti
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