https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-adliyeye-sevk-ediliyor-1094769740.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T18:49+0300

2025-03-22T18:49+0300

2025-03-22T19:33+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

çağlayan

ercan saatçi

serdar haydanlı

i̇stanbul tıp fakültesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770635_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_8a34db08f17f21995a664d55405d0108.jpg

Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan, şarkıcı Ercan Saatçi ile Serdar Haydanlı'nın da bulunduğu 91 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nden 14 minibüsle çıkarılan şüpheliler, İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.Sevk işleminin saat 18.53 sıralarında toplamda 14 otobüsle gerçekleştiği kaydedilirken İmamoğlu'nun ayrı araçla adliyeye götürüldüğü öğrenildi.Güvenlik önlemleriBu arada, adliye çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliyeye çıkan yollar ile metrobüs ve metronun Çağlayan durakları kullanıma kapatıldı.Adliyenin çevresinde TOMA'lar konuşlandırılırken, meydan bariyerle çevrildi.Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliye binasına girişler kontrollü olarak sağlanıyor.Ayrıca, şüphelilerin ifadelerinin alınacağı savcılık katında da güvenlik tedbirleri artırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamoglunun-adliye-sevk-edilecegi-saat-degisti--1094767816.html

türki̇ye

çağlayan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, çağlayan, ercan saatçi, serdar haydanlı , i̇stanbul tıp fakültesi