https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/fbi-epstein-davasinda-sansur-uyguluyor-1094771446.html
'FBI, Epstein Davası'nda sansür uyguluyor'
'FBI, Epstein Davası'nda sansür uyguluyor'
Sputnik Türkiye
ABD medyasının muhtelif kaynaklara dayandırarak aktardığı haberde, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun, küçüklere cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Jeffrey... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T19:59+0300
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ABD medyasında yer alan haberde, FBI mensuplarının 12 saatlik vardiyalarla gece gündüz çalıştığı; Çin ve İran'dan geldiği iddia edilen tehditleri içeren davalar da dahil olmak üzere devam eden soruşturmaları geciktirdiğini belirtildi.Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden gelen eleştirilerin ardından belgelerin acilen yayınlanması talimatını vermişti. Belgelerin yayımlanmasının Epstein'ın güçlü politikacılar ve işadamlarıyla olan bağlarına ışık tutmasını bekleyen destekçiler, Şubat ayında yayınlanan ilk materyal dilimi karşısında hayal kırıklığına uğramıştı.ABD medyasına açıklama yapan bir Sözcü, “Başsavcı Bondi'nin liderliğinde Adalet Bakanlığı Amerikan halkına eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık sağlamak için yorulmak bilmeden çalıştı” demişti.ABD medyasında yer alan haberde, Şubat ayında yayımlanan ilk belgelerde zaten bilinen bilgilerin yer aldığı ve bu sebepten kamuoyunda olumsuz tepkilere yol açtığı dile getirildi. FBI'ın belgelerin bir sonraki bölümünü, gizlilik ve kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin yasaların kapsamına giren verileri çıkararak geniş çaplı bir düzenleme yaptığı ve çalışmaların Washington'daki FBI merkezinin yanı sıra New York ve Chantilly, Virginia'daki ofislerde de devam ettiği belirtildi.Jeffrey Epstein 2019 yılında bir hapishane hücresinde ölü bulunmuş ve resmi ölüm nedeni intihar olarak açıklanmıştı. Birçok Trump destekçisi, ABD hükümetinin Epstein'in işlediği suçların ayrıntılarını ve nüfuzlu tanıdıklarının isimlerini gizlediğini defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/abd-adalet-bakanliginin-yayinladigi-epstein-belgeleri-kamuoyunu-tatmin-etmedi-tam-bir-hayal-1094078086.html
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abd, pam bondi, donald trump, jeffrey epstein, abd, i̇ran, çin, fbi
abd, pam bondi, donald trump, jeffrey epstein, abd, i̇ran, çin, fbi
'FBI, Epstein Davası'nda sansür uyguluyor'
ABD medyasının muhtelif kaynaklara dayandırarak aktardığı haberde, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun, küçüklere cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Jeffrey 'Epstein'ın Davası' ile ilgili binlerce belge ve videoya, Bakanlığın daha önce duyurduğu gibi yayımlanmadan önce sansür uyguladığı belirtildi.
ABD medyasında yer alan haberde, FBI mensuplarının 12 saatlik vardiyalarla gece gündüz çalıştığı; Çin ve İran'dan geldiği iddia edilen tehditleri içeren davalar da dahil olmak üzere devam eden soruşturmaları geciktirdiğini belirtildi.
Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinden gelen eleştirilerin ardından belgelerin acilen yayınlanması talimatını vermişti. Belgelerin yayımlanmasının Epstein'ın güçlü politikacılar ve işadamlarıyla olan bağlarına ışık tutmasını bekleyen destekçiler, Şubat ayında yayınlanan ilk materyal dilimi karşısında hayal kırıklığına uğramıştı.
ABD medyasına açıklama yapan bir Sözcü, “Başsavcı Bondi'nin liderliğinde Adalet Bakanlığı Amerikan halkına eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık sağlamak için yorulmak bilmeden çalıştı” demişti.
ABD medyasında yer alan haberde, Şubat ayında yayımlanan ilk belgelerde zaten bilinen bilgilerin yer aldığı ve bu sebepten kamuoyunda olumsuz tepkilere yol açtığı dile getirildi.
FBI'ın belgelerin bir sonraki bölümünü, gizlilik ve kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin yasaların kapsamına giren verileri çıkararak geniş çaplı bir düzenleme yaptığı ve çalışmaların Washington'daki FBI merkezinin yanı sıra New York ve Chantilly, Virginia'daki ofislerde de devam ettiği belirtildi.
Jeffrey Epstein 2019 yılında bir hapishane hücresinde ölü bulunmuş ve resmi ölüm nedeni intihar olarak açıklanmıştı. Birçok Trump destekçisi, ABD hükümetinin Epstein'in işlediği suçların ayrıntılarını ve nüfuzlu tanıdıklarının isimlerini gizlediğini defalarca dile getirmişti.