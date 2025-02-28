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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/abd-adalet-bakanliginin-yayinladigi-epstein-belgeleri-kamuoyunu-tatmin-etmedi-tam-bir-hayal-1094078086.html
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgeleri kamuoyunu 'tatmin etmedi': 'Tam bir hayal kırıklığı'
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgeleri kamuoyunu 'tatmin etmedi': 'Tam bir hayal kırıklığı'
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı, yüzlerce reşit olmayan kız çocuğuna cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltına alınan milyarder Jeffrey Epstein... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T13:10+0300
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pam bondi
jeffrey epstein
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adalet bakanlığı
federal soruşturma bürosu (fbi)
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ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'e gönderdiği mektupta Epstein davasına ait belgelerin saklandığını öne sürerek, belgelerin tamamını 28 Şubat'a kadar teslim edilmesini istemesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı, davaya ait belgelerin ilk kısmını yayınladı. ABD Adalet Bakanlığı web sitesinden yayınlanan belgelerde 254 isimden oluşan isim listesi de karartılmış bir şekilde paylaşılması büyük tepkilere yol açtı. Yıllar boyunca 250'den fazla reşit olmayan kız çocuğuna cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltına alındıktan sonra hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı uçuş kayıtları ve bazı kritik detaylar da dahil olmak üzere davayla ilgili detayların bir kısmı yayınlandı. ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'gizliliği kaldırılan dosyaların ilk kısmının çoğunluğunun daha önce sızdırılmış fakat ABD hükümeti tarafından resmi bir sıfatla yayınlanmamış belgeleri içerdiği' belirtildi.Yayınlanan dosyalarda, Epstein'in suçlarına yardım ettiği ithamıyla mahkum edilen Ghislaine Maxwell tarafından derlendiği iddia edilen belgelerin fotokopisi, Epstein'in daha önce kamuoyuna açıklanan sözde 'kara listesi', davayla ilişkili Micheal Jackson, Mick Jagger, Ivanka Trump gibi ünlü kişilerin isimleri de yer aldı.Bakanlığın 'delil listesi' olarak adlandırdığı daha önce görülmemiş belgelerden birinde ise, Epstein'in New York ve ABD Virjin Adaları'ndaki mülklerinde yapılan aramalar sonucu elde edildiği anlaşılan üç sayfalık bir katalog dahil edildi.İsim listesindeki bazı isimlerin karalanması tepki topladı254 isimden oluştuğu bilinen isim listesindeki bazı isimlerin üzerinin karalanması büyük tepki topladı. Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu olayı "tam bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, "Bize istediğimiz bilgileri verin" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/abdde-savcilarin-epstein-davasindaki-cocuk-istismari-suclarindan-haberdar-olduklari-ortaya-cikti---1085439236.html
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abd, pam bondi, jeffrey epstein, abd, adalet bakanlığı, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi
abd, pam bondi, jeffrey epstein, abd, adalet bakanlığı, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgeleri kamuoyunu 'tatmin etmedi': 'Tam bir hayal kırıklığı'

13:10 28.02.2025
© AP PhotoABD'li milyarder Jeffrey Epstein reşit olmayan genç kızlara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmıştı.
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein reşit olmayan genç kızlara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AP Photo
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ABD Adalet Bakanlığı, yüzlerce reşit olmayan kız çocuğuna cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltına alınan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin belgelerin bir kısmını resmi internet sitesinden yayınladı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'e gönderdiği mektupta Epstein davasına ait belgelerin saklandığını öne sürerek, belgelerin tamamını 28 Şubat'a kadar teslim edilmesini istemesinin ardından ABD Adalet Bakanlığı, davaya ait belgelerin ilk kısmını yayınladı. ABD Adalet Bakanlığı web sitesinden yayınlanan belgelerde 254 isimden oluşan isim listesi de karartılmış bir şekilde paylaşılması büyük tepkilere yol açtı.
Yıllar boyunca 250'den fazla reşit olmayan kız çocuğuna cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltına alındıktan sonra hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı uçuş kayıtları ve bazı kritik detaylar da dahil olmak üzere davayla ilgili detayların bir kısmı yayınlandı.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'gizliliği kaldırılan dosyaların ilk kısmının çoğunluğunun daha önce sızdırılmış fakat ABD hükümeti tarafından resmi bir sıfatla yayınlanmamış belgeleri içerdiği' belirtildi.
Yayınlanan dosyalarda, Epstein'in suçlarına yardım ettiği ithamıyla mahkum edilen Ghislaine Maxwell tarafından derlendiği iddia edilen belgelerin fotokopisi, Epstein'in daha önce kamuoyuna açıklanan sözde 'kara listesi', davayla ilişkili Micheal Jackson, Mick Jagger, Ivanka Trump gibi ünlü kişilerin isimleri de yer aldı.
Bakanlığın 'delil listesi' olarak adlandırdığı daha önce görülmemiş belgelerden birinde ise, Epstein'in New York ve ABD Virjin Adaları'ndaki mülklerinde yapılan aramalar sonucu elde edildiği anlaşılan üç sayfalık bir katalog dahil edildi.

İsim listesindeki bazı isimlerin karalanması tepki topladı

254 isimden oluştuğu bilinen isim listesindeki bazı isimlerin üzerinin karalanması büyük tepki topladı. Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, söz konusu olayı "tam bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, "Bize istediğimiz bilgileri verin" ifadesini kullandı.
Alan Dershowitz ve Jeffrey Epstein - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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ABD’de savcıların Epstein davasındaki çocuk istismarı suçlarından haberdar oldukları ortaya çıktı
2 Temmuz 2024, 14:48
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