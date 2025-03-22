https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/emekliye-zamli-bayram-ikramiyesinde-son-durum-ne-ikramiyeler-bayrama-yetisecek-mi--1094756178.html

Emekliye zamlı bayram ikramiyesinde son durum ne? İkramiyeler bayrama yetişecek mi?

Emekliye zamlı bayram ikramiyesinde son durum ne? İkramiyeler bayrama yetişecek mi?

Sputnik Türkiye

TBMM'de yaşanan gerginlik nedeniyle emeklilere verilecek zamlı bayram ikramiyeleri görüşülemedi. Teklif görüşülmezse ne olacak? 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T08:59+0300

2025-03-22T08:59+0300

2025-03-22T08:59+0300

türki̇ye

tbmm

emekli maaşı

emekli bayram ikramiyesi

bayram ikramiyesi

zam

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'ün üzerinde kişi hakkında başlatılan soruşturmalar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerginlikler yaşandı. Emeklilere bayramda verilecek zamlı ikramiye teklifi de görüşmeleri de ertelendi. Şimdi akıllardaki soru emeklilerin bayram ikramiyeleri ne olacak? Zamlı bayram ikramiyesi yetişecek mi? Zamlı bayram ikramiyesi teklifi yetişmezse nasıl bir formül bulunacak? Bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkarılması görüşmeleri ertelendiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması TBMM'de gerginlik yaşanmasına neden oldu. Meclisteki gerginlik nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkarılmasının yer aldığı teklifin görüşmeleri de ertelendi. Meclis Genel Kurulu 26 Mart salı günü çalışmasına başlayacak. Bir formüle göre, teklifin tamamı salı günü görüşülüp Meclis’ten geçirilirse, çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırsa ve Resmî Gazete’de yayınlanırsa, zamlı ikramiye ödemesi hafta sonuna kadar yapılabilecek.İkinci bir formül de masadaMeclis'te görüşmelerin sağlanamaması durumunda ise zamlı ikramiye ödemesinin bayrama yetişmeyebileceği ifade ediliyor. Bu durumda, mevcutta 3 bin olan ikramiyenin ödenmesi, aradaki bin liralık farkın da daha sonra hesaplara yatırılabileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/mecliste-tartisma-cikti-emekli-ikramiyesi-unutuldu-bayram-oncesine-yetisecek-mi-1094717825.html

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