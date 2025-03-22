https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/elektrik-ve-dogalgaz-faturalarinda-yeni-donem-1-nisanda-basliyor-artik-o-destek-gorulebilecek-1094755732.html
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor: Artık o destek görülebilecek
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor: Artık o destek görülebilecek
Sputnik Türkiye
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönemin başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni dönemle birlikte aboneler faturalarında ne kadar devlet desteği... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T08:39+0300
2025-03-22T08:39+0300
2025-03-22T08:39+0300
ekonomi̇
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
doğal gaz
elektrik
fatura
elektrik faturası
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatı üzerine hem doğalgaz faturalarında hem de elektrik faturalarında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor. Yeni uygulamayla birlikte artık aboneler faturalarında ne kadar devlet desteği aldıklarını görebilecek. NTV'nin haberine göre Bakanlığın talimatı üzerine elektrik faturalarında düzenleme yapılması için EPDK dağıtım şirketlerine yazı gönderdi. Doğalgaz için de BOTAŞ çalışma başlattı. Çalışmalar sona geldi ve takvim oluşturuldu.1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da faturada yazacak. Faturada hem gerçek maliyet, hem de destek tutarı aynı anda görülebilecek. En altta ise ödenmesi gereken tutar yazılacak.Sadece konutlar için geçerliUygulama sadece konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli olacak.Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre; aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri, devlet desteği alabiliyor.Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60, yüksek kademede de yüzde 40 olarak uygulanıyor.Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-basladi-bazi-aboneler-yuzde-93-daha-fazla-odeyecek-yeni-tarife-ne-1093258731.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğal gaz, elektrik, fatura, elektrik faturası
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğal gaz, elektrik, fatura, elektrik faturası
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor: Artık o destek görülebilecek
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönemin başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni dönemle birlikte aboneler faturalarında ne kadar devlet desteği uygulandığı görebilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatı üzerine hem doğalgaz faturalarında hem de elektrik faturalarında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor. Yeni uygulamayla birlikte artık aboneler faturalarında ne kadar devlet desteği aldıklarını görebilecek.
NTV'nin haberine göre Bakanlığın talimatı üzerine elektrik faturalarında düzenleme yapılması için EPDK dağıtım şirketlerine yazı gönderdi. Doğalgaz için de BOTAŞ çalışma başlattı. Çalışmalar sona geldi ve takvim oluşturuldu.
1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da faturada yazacak. Faturada hem gerçek maliyet, hem de destek tutarı aynı anda görülebilecek. En altta ise ödenmesi gereken tutar yazılacak.
Sadece konutlar için geçerli
Uygulama sadece konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli olacak.
Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.
Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre; aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri, devlet desteği alabiliyor.
Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60, yüksek kademede de yüzde 40 olarak uygulanıyor.
Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.