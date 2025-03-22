https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/elektrik-ve-dogalgaz-faturalarinda-yeni-donem-1-nisanda-basliyor-artik-o-destek-gorulebilecek-1094755732.html

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor: Artık o destek görülebilecek

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor: Artık o destek görülebilecek

Sputnik Türkiye

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönemin başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni dönemle birlikte aboneler faturalarında ne kadar devlet desteği... 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T08:39+0300

2025-03-22T08:39+0300

2025-03-22T08:39+0300

ekonomi̇

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

doğal gaz

elektrik

fatura

elektrik faturası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/19/1043652330_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_aa9e3f66614f25cd53950ef2648af8c2.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatı üzerine hem doğalgaz faturalarında hem de elektrik faturalarında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor. Yeni uygulamayla birlikte artık aboneler faturalarında ne kadar devlet desteği aldıklarını görebilecek. NTV'nin haberine göre Bakanlığın talimatı üzerine elektrik faturalarında düzenleme yapılması için EPDK dağıtım şirketlerine yazı gönderdi. Doğalgaz için de BOTAŞ çalışma başlattı. Çalışmalar sona geldi ve takvim oluşturuldu.1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da faturada yazacak. Faturada hem gerçek maliyet, hem de destek tutarı aynı anda görülebilecek. En altta ise ödenmesi gereken tutar yazılacak.Sadece konutlar için geçerli⁠Uygulama sadece konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli olacak.Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre; aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri, devlet desteği alabiliyor.Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60, yüksek kademede de yüzde 40 olarak uygulanıyor.Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-basladi-bazi-aboneler-yuzde-93-daha-fazla-odeyecek-yeni-tarife-ne-1093258731.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğal gaz, elektrik, fatura, elektrik faturası