https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/cumhurbaskani-erdogan--bosna-hersek-devlet-baskanligi-konseyi-baskani-sviyanovic-ile-gorustu-1094764259.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T15:04+0300
2025-03-22T15:04+0300
2025-03-22T15:04+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
bosna hersek devlet başkanlığı konseyi
bosna hersek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/cumhurbaskani-erdogan-gine-bissau-devlet-baskani-embaloyla-istanbulda-gorustu-1094751820.html
türki̇ye
bosna hersek
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recep tayyip erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi, bosna hersek
recep tayyip erdoğan, bosna hersek devlet başkanlığı konseyi, bosna hersek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.