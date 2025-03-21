https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/cumhurbaskani-erdogan-gine-bissau-devlet-baskani-embaloyla-istanbulda-gorustu-1094751820.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla İstanbul'da görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla İstanbul'da görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'yla İstanbul'da bir araya gelerek ikili ilişkileri ve küresel gelişmeleri... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T21:40+0300
2025-03-21T21:40+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla Türkiye'nin Afrika temaslarını görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaret hacminin artırılması için karşılıklı çabaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla son yıllarda geliştirdiği ilişkilerin memnuniyet verici bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ortak projelerin ve yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.Görüşmede, uluslararası gündeme ilişkin konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sivil halka yönelik saldırılarını kınayarak, Netanyahu yönetiminin durdurulması için uluslararası toplumun daha fazla baskı uygulaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, insani yardımların da kesintisiz devam ettiğini ifade etti.Görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda genişletilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Özellikle eğitim, sağlık ve altyapı projelerinde ortak çalışmaların artırılması hedefleniyor. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için yeni adımlar atılması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/erdogan-21-marti-baharin-ve-kardesligin-bayrami-ilan-etmeye-var-misiniz-1094738707.html
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gine bissau, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, politika, dış politika, afrika, afrika birliği
gine bissau, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, politika, dış politika, afrika, afrika birliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla İstanbul'da görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'yla İstanbul'da bir araya gelerek ikili ilişkileri ve küresel gelişmeleri görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaretin artırılması için çaba gösterdiklerini ve Afrika ile ilişkilerde kaydedilen ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo'yla Türkiye'nin Afrika temaslarını görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaret hacminin artırılması için karşılıklı çabaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla son yıllarda geliştirdiği ilişkilerin memnuniyet verici bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ortak projelerin ve yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.
Görüşmede, uluslararası gündeme ilişkin konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sivil halka yönelik saldırılarını kınayarak, Netanyahu yönetiminin durdurulması için uluslararası toplumun daha fazla baskı uygulaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, insani yardımların da kesintisiz devam ettiğini ifade etti.
Görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki iş birliğinin farklı alanlarda genişletilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Özellikle eğitim, sağlık ve altyapı projelerinde ortak çalışmaların artırılması hedefleniyor. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için yeni adımlar atılması kararlaştırıldı.