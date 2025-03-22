https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-ekrem-imamogluna-yargi-sopasiyla-saldiriyorlar--1094758961.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'na yargı sopasıyla saldırıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'na yargı sopasıyla saldırıyorlar

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili konuşuyor. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T11:29+0300

2025-03-22T11:29+0300

2025-03-22T11:38+0300

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özgür özel

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlediği basın toplantısında konuşuyor. Özel'in konuşmasından önemli satır başları şöyle: "Bu şehri İstanbulluların emanet ettikleri Ekrem İmamoğlu, dün Beylikdüzü'ndeydik, hikayenin başladığı yerdeydik. Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'a ilk golü attığı yerdeydik. Türkiye siyasetinde yenenler ve yenilenler var. Şu ana kadar yenilmeyen bir tek Ekrem İmamoğlu var. O Tayyip Bey'i ve atadıklarını yendi.O Ekrem İmamoğlu'na yargı sopasıyla saldırıyorlar. Haksızca, hukuksuzca iş var dedik. Şu anda 106 kişi tutuklu. Gözaltında olan bu kişiler soruluyor... İBB'de ihale alan kim varsa, yetkililer kim varsa isimleri alınmış ve evlerinden toplanmış. 106 kişilik suç örgütü basit tanımdan ibaret. İBB'de aynı anda 325 müfettiş görev yapıyor. İçeride niye olduğunu bilmeyen zavallılar duruyor.İşlemleri saibeli hale getirecek gizli tanık varBunlar nasıl suçlanacak? Allah için bir kanıt yok. İşlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var. Gizli tanığın verdiği isim algı operasyonlarını yapıyormuş. İmamoğlu soruşturmasının kilit ismiymiş. Bu firmanın adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı, 100'üncü yıl kutlamalarında İletişim Başkanlığı'nca uygun görülen firmalarla iş yapılacağı genelgesi yayınladı. Fahrettin Altun da bir firmaya yetki vermiş. Bu firmanın sahibi olan arkadaşımız Türkiye Yüzyılı kampanyalarını yapan firma. Bu arkadaşımız 2015'ten bu yana İBB'de çalışıyor. Bu arkadaşımızı da sabah 06.00'da almışlar, getirmişler. Bir kişi şubeden serbest kalmış. S.H. şubeden bırakılmış. Gizli tanığın bütün suçlamalar içerisinde naylon faturaları kesen isim dediği kişi, İBB'nin bütün algı operasyonlarını yapan kişi. Bunu Ekrem Bey'e sordular, bu arkadaşı Ekrem Bey ve biz tanımıyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı tanıyor.Ben karşıma Adalet Bakanı olur, İletişim Başkanı olur... Eğer cesareti varsa Sayın Cumhurbaşkanı olur, birisini istiyorum. Hepsini aldılar. İBB Başkanımla gözaltındayken bir kez görüşemedim, S.H. kimlerle görüşmüş bir bakalım. Akın Gürlek de şubeye hangi talimatı vermiş?"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ekrem-imamoglunun-da-gozaltina-alindigi-ibb-sorusturmasinda-4-gizli-tanik-da-dosyada-1094756539.html

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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı