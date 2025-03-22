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SON DAKİKA | Ali Yerlikaya duyurdu: Dün geceki eylemlerde 343 kişi yakalandı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'na yargı sopasıyla saldırıyorlar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'na yargı sopasıyla saldırıyorlar
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili konuşuyor. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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ekrem i̇mamoğlu gözaltı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlediği basın toplantısında konuşuyor. Özel'in konuşmasından önemli satır başları şöyle: "Bu şehri İstanbulluların emanet ettikleri Ekrem İmamoğlu, dün Beylikdüzü'ndeydik, hikayenin başladığı yerdeydik. Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'a ilk golü attığı yerdeydik. Türkiye siyasetinde yenenler ve yenilenler var. Şu ana kadar yenilmeyen bir tek Ekrem İmamoğlu var. O Tayyip Bey'i ve atadıklarını yendi.O Ekrem İmamoğlu'na yargı sopasıyla saldırıyorlar. Haksızca, hukuksuzca iş var dedik. Şu anda 106 kişi tutuklu. Gözaltında olan bu kişiler soruluyor... İBB'de ihale alan kim varsa, yetkililer kim varsa isimleri alınmış ve evlerinden toplanmış. 106 kişilik suç örgütü basit tanımdan ibaret. İBB'de aynı anda 325 müfettiş görev yapıyor. İçeride niye olduğunu bilmeyen zavallılar duruyor.İşlemleri saibeli hale getirecek gizli tanık varBunlar nasıl suçlanacak? Allah için bir kanıt yok. İşlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var. Gizli tanığın verdiği isim algı operasyonlarını yapıyormuş. İmamoğlu soruşturmasının kilit ismiymiş. Bu firmanın adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı, 100'üncü yıl kutlamalarında İletişim Başkanlığı'nca uygun görülen firmalarla iş yapılacağı genelgesi yayınladı. Fahrettin Altun da bir firmaya yetki vermiş. Bu firmanın sahibi olan arkadaşımız Türkiye Yüzyılı kampanyalarını yapan firma. Bu arkadaşımız 2015'ten bu yana İBB'de çalışıyor. Bu arkadaşımızı da sabah 06.00'da almışlar, getirmişler. Bir kişi şubeden serbest kalmış. S.H. şubeden bırakılmış. Gizli tanığın bütün suçlamalar içerisinde naylon faturaları kesen isim dediği kişi, İBB'nin bütün algı operasyonlarını yapan kişi. Bunu Ekrem Bey'e sordular, bu arkadaşı Ekrem Bey ve biz tanımıyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı tanıyor.Ben karşıma Adalet Bakanı olur, İletişim Başkanı olur... Eğer cesareti varsa Sayın Cumhurbaşkanı olur, birisini istiyorum. Hepsini aldılar. İBB Başkanımla gözaltındayken bir kez görüşemedim, S.H. kimlerle görüşmüş bir bakalım. Akın Gürlek de şubeye hangi talimatı vermiş?"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ekrem-imamoglunun-da-gozaltina-alindigi-ibb-sorusturmasinda-4-gizli-tanik-da-dosyada-1094756539.html
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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'na yargı sopasıyla saldırıyorlar

11:29 22.03.2025 (güncellendi: 11:38 22.03.2025)
© AA / Akın ÇeliktaşCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA / Akın Çeliktaş
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili konuşuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlediği basın toplantısında konuşuyor. Özel'in konuşmasından önemli satır başları şöyle:
"Bu şehri İstanbulluların emanet ettikleri Ekrem İmamoğlu, dün Beylikdüzü'ndeydik, hikayenin başladığı yerdeydik. Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'a ilk golü attığı yerdeydik. Türkiye siyasetinde yenenler ve yenilenler var. Şu ana kadar yenilmeyen bir tek Ekrem İmamoğlu var. O Tayyip Bey'i ve atadıklarını yendi.
O Ekrem İmamoğlu'na yargı sopasıyla saldırıyorlar. Haksızca, hukuksuzca iş var dedik. Şu anda 106 kişi tutuklu. Gözaltında olan bu kişiler soruluyor... İBB'de ihale alan kim varsa, yetkililer kim varsa isimleri alınmış ve evlerinden toplanmış. 106 kişilik suç örgütü basit tanımdan ibaret. İBB'de aynı anda 325 müfettiş görev yapıyor. İçeride niye olduğunu bilmeyen zavallılar duruyor.

İşlemleri saibeli hale getirecek gizli tanık var

Bunlar nasıl suçlanacak? Allah için bir kanıt yok. İşlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var. Gizli tanığın verdiği isim algı operasyonlarını yapıyormuş. İmamoğlu soruşturmasının kilit ismiymiş. Bu firmanın adı belli. Sayın Cumhurbaşkanı, 100'üncü yıl kutlamalarında İletişim Başkanlığı'nca uygun görülen firmalarla iş yapılacağı genelgesi yayınladı. Fahrettin Altun da bir firmaya yetki vermiş. Bu firmanın sahibi olan arkadaşımız Türkiye Yüzyılı kampanyalarını yapan firma. Bu arkadaşımız 2015'ten bu yana İBB'de çalışıyor. Bu arkadaşımızı da sabah 06.00'da almışlar, getirmişler. Bir kişi şubeden serbest kalmış. S.H. şubeden bırakılmış. Gizli tanığın bütün suçlamalar içerisinde naylon faturaları kesen isim dediği kişi, İBB'nin bütün algı operasyonlarını yapan kişi. Bunu Ekrem Bey'e sordular, bu arkadaşı Ekrem Bey ve biz tanımıyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı tanıyor.
Ben karşıma Adalet Bakanı olur, İletişim Başkanı olur... Eğer cesareti varsa Sayın Cumhurbaşkanı olur, birisini istiyorum. Hepsini aldılar. İBB Başkanımla gözaltındayken bir kez görüşemedim, S.H. kimlerle görüşmüş bir bakalım. Akın Gürlek de şubeye hangi talimatı vermiş?"
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB soruşturmasında 4 gizli tanık da dosyada
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