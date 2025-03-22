Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar

(Gazze'de) İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri, henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor. (Gazze'de) İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri, henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor.

Türkiye olarak ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Türkiye olarak ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.

Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak.

Bizim belediyelerimiz haksızlıktan yana olmayacak. Bizim belediyelerimiz haksızlıktan yana olmayacak.

Bizim belediyelerimiz hak-hakikat, helal-haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek. Bizim belediyelerimiz hak-hakikat, helal-haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek.

Ana muhalefet tam tersi bir gündemle hareket ediyor. Ana muhalefet tam tersi bir gündemle hareket ediyor.

4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar. 4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar.

Bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler. Bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler.

Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz.

CHP bünyesini zehirli bir sarmaşık misali saran bu haramilerden, bu yağmacılardan temizlenmedikçe siyasi itibarını da siyasi parti kimliğini de kazanamaz. CHP bünyesini zehirli bir sarmaşık misali saran bu haramilerden, bu yağmacılardan temizlenmedikçe siyasi itibarını da siyasi parti kimliğini de kazanamaz.

Türkiye'nin ana muhalefet partisinin ve genel başkanının bu hallere düşürülmesinden asla hoşnut değiliz. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin ve genel başkanının bu hallere düşürülmesinden asla hoşnut değiliz.

Sağdan soldan balya balya paralar, dolarlar, avrolar fışkırıyor, yüzlerce milyar liralık korkunç bir vurgundan bahsediliyor. Sağdan soldan balya balya paralar, dolarlar, avrolar fışkırıyor, yüzlerce milyar liralık korkunç bir vurgundan bahsediliyor.

Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma tezgahına tıpkı 14 yıl boyunca olduğu gibi yine düşmedi, provokasyonlara gelmedi. Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma tezgahına tıpkı 14 yıl boyunca olduğu gibi yine düşmedi, provokasyonlara gelmedi.

CHP, seçmenlerinin taleplerini Meclis'e taşıyan bir parti değil, gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusu aklayan bir aparata dönüşmüştür. CHP, seçmenlerinin taleplerini Meclis'e taşıyan bir parti değil, gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusu aklayan bir aparata dönüşmüştür.

Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri, CHP'yi boğazına kadar kire, pasa, çamura, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaştırmış durumdadır. Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri, CHP'yi boğazına kadar kire, pasa, çamura, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaştırmış durumdadır.

CHP sadece deveyi hamuduyla götüren haramilerin değil, marjinal sol örgütlerin de

oyuncağı haline gelmiştir. CHP sadece deveyi hamuduyla götüren haramilerin değil, marjinal sol örgütlerin deoyuncağı haline gelmiştir.

Yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekarlığı dahil, ortaya akıl, vicdan ve ahlak sınırlarını aşan bir sürü pislik saçılıyor. Yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekarlığı dahil, ortaya akıl, vicdan ve ahlak sınırlarını aşan bir sürü pislik saçılıyor.

(CHP Genel Başkanı Özel) Milletin huzuruna çıkıp, sahtekarlık, hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet yoktur diyemiyor. (CHP Genel Başkanı Özel) Milletin huzuruna çıkıp, sahtekarlık, hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet yoktur diyemiyor.

Ortaya dökülen bütün bu pislikler, sadece bizi ve milletimizi değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir. Ortaya dökülen bütün bu pislikler, sadece bizi ve milletimizi değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir.

Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizildiği günler eski Türkiye'yle birlikte tamamen mazide kalmıştır. Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizildiği günler eski Türkiye'yle birlikte tamamen mazide kalmıştır.

Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi işlesin, bırakın hukuk işlesin. Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan Türk milleti adına kararınız versin. Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi işlesin, bırakın hukuk işlesin. Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan Türk milleti adına kararınız versin.