Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İBB’nin devam eden metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ‘Kilit soru protestoların nereye evrileceği’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Gençler Özgür Özel'i dışarı çağırdı. Bir Özgür dışarı çıktı ama o başka Özgür'dü'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Dünya tarihindeki protest müziklerden seçmeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
John F. Kennedy suikastının belgeleri: Sansürlü ifadeler kaldırıldı, 'İsrail' ibaresi ortaya çıktı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
62 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:14
76 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/cumhurbaskani-erdogan-4-gundur-milletin-huzurunu-kacirma-insanlari-kutuplastirma-adina-ne-varsa-1094771894.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında konuştu. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T20:35+0300
2025-03-22T21:24+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094773455_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_522169a2bd9f759f1124af24e28e95ef.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ekrem-imamoglunun-ifadesi-ortaya-cikti-hak-yemem-hakkimi-da-yedirmeme-prensibimi-milletimiz-cok-iyi-1094768880.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094773455_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_e996af1c5660483c702ab614cb12488d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhurbaşkanı erdoğan son dakika, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan son dakika, recep tayyip erdoğan son dakika, erdoğan son dakika, erdoğan son dakika konuşması, erdoğan son dakika haberleri
cumhurbaşkanı erdoğan son dakika, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan son dakika, recep tayyip erdoğan son dakika, erdoğan son dakika, erdoğan son dakika konuşması, erdoğan son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar

20:35 22.03.2025 (güncellendi: 21:24 22.03.2025)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programına katılarak konuşma yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programına katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
(Gazze'de) İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri, henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor.
Türkiye olarak ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.
Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak.
Bizim belediyelerimiz haksızlıktan yana olmayacak.
Bizim belediyelerimiz hak-hakikat, helal-haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek.
Ana muhalefet tam tersi bir gündemle hareket ediyor.
4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar.
Bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler.
Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sabrı ve sükuneti hiçbir zaman terk etmeyeceğiz.
CHP bünyesini zehirli bir sarmaşık misali saran bu haramilerden, bu yağmacılardan temizlenmedikçe siyasi itibarını da siyasi parti kimliğini de kazanamaz.
Türkiye'nin ana muhalefet partisinin ve genel başkanının bu hallere düşürülmesinden asla hoşnut değiliz.
Sağdan soldan balya balya paralar, dolarlar, avrolar fışkırıyor, yüzlerce milyar liralık korkunç bir vurgundan bahsediliyor.
Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma tezgahına tıpkı 14 yıl boyunca olduğu gibi yine düşmedi, provokasyonlara gelmedi.
CHP, seçmenlerinin taleplerini Meclis'e taşıyan bir parti değil, gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusu aklayan bir aparata dönüşmüştür.
Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeleri, CHP'yi boğazına kadar kire, pasa, çamura, yolsuzluğa, hukuksuzluğa bulaştırmış durumdadır.
CHP sadece deveyi hamuduyla götüren haramilerin değil, marjinal sol örgütlerin de
oyuncağı haline gelmiştir.
Yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekarlığı dahil, ortaya akıl, vicdan ve ahlak sınırlarını aşan bir sürü pislik saçılıyor.
(CHP Genel Başkanı Özel) Milletin huzuruna çıkıp, sahtekarlık, hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet yoktur diyemiyor.
Ortaya dökülen bütün bu pislikler, sadece bizi ve milletimizi değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir.
Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizildiği günler eski Türkiye'yle birlikte tamamen mazide kalmıştır.
Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi işlesin, bırakın hukuk işlesin. Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan Türk milleti adına kararınız versin.
Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Türkiye'de suç işleme özgürlüğü olan imtiyazlı bir azınlık yoktur, olmayacaktır.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Hak yemem, hakkımı da yedirmeme prensibimi milletimiz çok iyi bilir'
17:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала