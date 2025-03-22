Bülent Ersoy'un gece turu: Gece yarısı restoran açtırdı, rahat alışveriş yapmak için mücevherci kapattı

Türkiye
SON DAKİKA | Ali Yerlikaya duyurdu: Dün geceki eylemlerde 343 kişi yakalandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İBB’nin devam eden metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ‘Kilit soru protestoların nereye evrileceği’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Gençler Özgür Özel'i dışarı çağırdı. Bir Özgür dışarı çıktı ama o başka Özgür'dü'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Dünya tarihindeki protest müziklerden seçmeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
John F. Kennedy suikastının belgeleri: Sansürlü ifadeler kaldırıldı, 'İsrail' ibaresi ortaya çıktı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
62 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:14
76 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/bulent-ersoyun-gece-turu-gece-yarisi-restoran-actirdi-rahat-alisveris-yapmak-icin-mucevherci-1094759303.html
Bülent Ersoy'un gece turu: Gece yarısı restoran açtırdı, rahat alışveriş yapmak için mücevherci kapattı
Bülent Ersoy'un gece turu: Gece yarısı restoran açtırdı, rahat alışveriş yapmak için mücevherci kapattı
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy önceki gece saat 01.00'de ünlü et restoranını açtırdı yemek öncesinde ise 'rahat' alışveriş yapmak için bir mücevher mağazasını... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T11:52+0300
2025-03-22T11:52+0300
yaşam
bülent ersoy
nur yerlitaş
alışveriş
mücevher
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049419268_2:0:731:410_1920x0_80_0_0_c8ee6f2bfadc55f2dd5109e00ee7edb9.jpg
Türk müziğinin usta isimlerinden Bülent Ersoy, önceki gece saat 01.00'de kapalı olan bir et restoranı açtırarak arkadaşıyla yemek yedi. Ersoy, muhabirlerle sohbet ederken, yemek öncesinde bir mücevher mağazasını kapattırarak alışveriş yaptığını söyledi. Ersoy, “Mağazayı kapattım, sonra da burayı açtırdım. Rahat rahat alışverişimi yaptım, biraz hafifledim. Bir kolye aldım ki Türkiye’de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen!” diye konuştu.Benimkiler hep fakirdiGörkemli takılarıyla dikkat çeken sanatçı, saati sorulunca “Bana kimse bir şey almadığı için yılbaşında kendime hediye aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir, zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi” dedi. Sanatçı, kıyafet konusunda marka takıntısı olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Takıntım yok, güzel olması önemli. Hiç pazara gitmedim, pazar ortamını bilmiyorum ama giden arkadaşlarıma bana da bir şeyler almalarını söylerim.”Bunlar kürdan gibi2020 yılında vefat eden yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’la geçmişte çıktığı yemeklerle gündem olan Bülent Ersoy, “Beraber kilolarca et yediğiniz haberleriyle gündeme gelirdiniz, şimdi o rekoru kırabilir misiniz?” sorusu karşısında duygulandı: “Yok yok. Nur yok. Bunlar kürdan gibi, bir şey yemiyorlar ki! Nur’la oturup keyif yapar, doyasıya yerdik. Ama ben şimdi pek yiyemiyorum da, tiroit rahatsızlığım var.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/bulent-ersoyun-hayat-film-oluyor-1093594360.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049419268_93:0:640:410_1920x0_80_0_0_17f0eb25901a3b092556eaf97ac710e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bülent ersoy, nur yerlitaş, alışveriş, mücevher
bülent ersoy, nur yerlitaş, alışveriş, mücevher

Bülent Ersoy'un gece turu: Gece yarısı restoran açtırdı, rahat alışveriş yapmak için mücevherci kapattı

11:52 22.03.2025
© DHABülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© DHA
Abone ol
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy önceki gece saat 01.00'de ünlü et restoranını açtırdı yemek öncesinde ise 'rahat' alışveriş yapmak için bir mücevher mağazasını kapattırdı.
Türk müziğinin usta isimlerinden Bülent Ersoy, önceki gece saat 01.00'de kapalı olan bir et restoranı açtırarak arkadaşıyla yemek yedi. Ersoy, muhabirlerle sohbet ederken, yemek öncesinde bir mücevher mağazasını kapattırarak alışveriş yaptığını söyledi. Ersoy, “Mağazayı kapattım, sonra da burayı açtırdım. Rahat rahat alışverişimi yaptım, biraz hafifledim. Bir kolye aldım ki Türkiye’de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen!diye konuştu.

Benimkiler hep fakirdi

Görkemli takılarıyla dikkat çeken sanatçı, saati sorulunca “Bana kimse bir şey almadığı için yılbaşında kendime hediye aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir, zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi” dedi. Sanatçı, kıyafet konusunda marka takıntısı olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Takıntım yok, güzel olması önemli. Hiç pazara gitmedim, pazar ortamını bilmiyorum ama giden arkadaşlarıma bana da bir şeyler almalarını söylerim.”

Bunlar kürdan gibi

2020 yılında vefat eden yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’la geçmişte çıktığı yemeklerle gündem olan Bülent Ersoy, “Beraber kilolarca et yediğiniz haberleriyle gündeme gelirdiniz, şimdi o rekoru kırabilir misiniz?” sorusu karşısında duygulandı: “Yok yok. Nur yok. Bunlar kürdan gibi, bir şey yemiyorlar ki! Nur’la oturup keyif yapar, doyasıya yerdik. Ama ben şimdi pek yiyemiyorum da, tiroit rahatsızlığım var.”
Bülent Ersoy kostüm - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
YAŞAM
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: Senaryoyu onayladı
12 Şubat, 11:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала