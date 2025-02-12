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Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: Senaryoyu onayladı
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: Senaryoyu onayladı
Sputnik Türkiye
Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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Bülent Ersoy'un hayatı sinemaya aktarılacak.Senaryoyu onayladıOrchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı.Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bulent-ersoydan-galada-buyuk-surpriz-herkesi-saskina-cevirdi-makyaji-8-saat-surdu-1092740057.html
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anadolu ajansı (aa), istanbul, bülent ersoy

Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: Senaryoyu onayladı

11:11 12.02.2025 (güncellendi: 11:27 12.02.2025)
© FotoğrafBülent Ersoy kostüm
Bülent Ersoy kostüm - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Fotoğraf
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Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.
Bülent Ersoy'un hayatı sinemaya aktarılacak.

Senaryoyu onayladı

Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı.
Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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