https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/bulent-ersoyun-hayat-film-oluyor-1093594360.html
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: Senaryoyu onayladı
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: Senaryoyu onayladı
Sputnik Türkiye
Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T11:11+0300
2025-02-12T11:11+0300
2025-02-12T11:27+0300
yaşam
anadolu ajansı (aa)
istanbul
bülent ersoy
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Bülent Ersoy'un hayatı sinemaya aktarılacak.Senaryoyu onayladıOrchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı.Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bulent-ersoydan-galada-buyuk-surpriz-herkesi-saskina-cevirdi-makyaji-8-saat-surdu-1092740057.html
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anadolu ajansı (aa), istanbul, bülent ersoy
anadolu ajansı (aa), istanbul, bülent ersoy
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: Senaryoyu onayladı
11:11 12.02.2025 (güncellendi: 11:27 12.02.2025)
Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.
Bülent Ersoy'un hayatı sinemaya aktarılacak.
Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı.
Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.
Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.