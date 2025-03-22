https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ankarada-bazi-otobus-ve-metro-duraklari-kapatildi-odtu-ve-sogutozu-duraklarinda-yolcu-inis-ve-1094770195.html

Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı: ODTÜ ve Söğütözü duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu

Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı: ODTÜ ve Söğütözü duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu

Sputnik Türkiye

EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T19:25+0300

2025-03-22T19:25+0300

2025-03-22T19:26+0300

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söğütözü

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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00 itibarıyla ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, ayrıca bu saatten itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmeti yapılmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-adliyeye-sevk-ediliyor-1094769740.html

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