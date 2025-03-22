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Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı: ODTÜ ve Söğütözü duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu
Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı: ODTÜ ve Söğütözü duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu
Sputnik Türkiye
EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00 itibarıyla ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, ayrıca bu saatten itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmeti yapılmayacak.
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Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı: ODTÜ ve Söğütözü duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu

19:25 22.03.2025 (güncellendi: 19:26 22.03.2025)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiEGO yetkilileri, sıralı koltuk düzeninin yolcu yoğunluğunda homojen bir dağılım göstereceğine, bunun da birçok avantajı olacağına vurgu yaptı.
EGO yetkilileri, sıralı koltuk düzeninin yolcu yoğunluğunda homojen bir dağılım göstereceğine, bunun da birçok avantajı olacağına vurgu yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00 itibarıyla ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.
Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, ayrıca bu saatten itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmeti yapılmayacak.
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