https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ankara-valisi-sahin-acikladi-41-kisi-gozaltina-alindi-1094766606.html
Ankara Valisi Şahin açıkladı: 41 kişi gözaltına alındı
Ankara Valisi Şahin açıkladı: 41 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'daki yasa dışı gösterilerde 41 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T16:26+0300
2025-03-22T16:26+0300
2025-03-22T16:26+0300
türki̇ye
vasip şahin
ankara valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb
soruşturma
gösteri
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sonrasında Ankara'daki gösterilerde 41 kişi gözaltına alındı. Ankara Valisi Vasip Şahin, gözaltına alınan kişilerin adli mercilere teslim edildiğini belirtti. Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul C. Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek İlimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için Polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provakasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ali-yerlikaya-duyurdu-dun-geceki-eylemlerde-343-kisi-yakalandi-1094759860.html
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vasip şahin, ankara valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, soruşturma, gösteri
vasip şahin, ankara valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, soruşturma, gösteri
Ankara Valisi Şahin açıkladı: 41 kişi gözaltına alındı
Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'daki yasa dışı gösterilerde 41 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sonrasında Ankara'daki gösterilerde 41 kişi gözaltına alındı. Ankara Valisi Vasip Şahin, gözaltına alınan kişilerin adli mercilere teslim edildiğini belirtti.
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul C. Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek İlimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için Polisimizin sağduyuyla, sabırla ve fedakarca yürüttüğü görevine sağduyuyla yardımcı olmak, provakasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur."