https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ahmet-davutoglu-demokratik-taleplerinizi-yerine-getirin-ama-asla-ulkeyi-bir-kaosa-suruklemeyin-1094754775.html
Ahmet Davutoğlu: Demokratik taleplerinizi yerine getirin ama asla ülkeyi bir kaosa sürüklemeyin
Ahmet Davutoğlu: Demokratik taleplerinizi yerine getirin ama asla ülkeyi bir kaosa sürüklemeyin
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İBB'ye yönelik soruşturmalar dolayısıyla gerçekleştirilen gösteriler hakkında, "Demokratik taleplerinizi yerine... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T03:16+0300
2025-03-22T03:16+0300
2025-03-22T03:16+0300
poli̇ti̇ka
ahmet davutoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
protesto
protesto gösterisi
eylem
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar hakkında konuştu. Davutoğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-cok-gec-olmadan-bu-cikmaz-sokaktan-geri-donulmelidir-1094754666.html
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ahmet davutoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), protesto, protesto gösterisi, eylem
ahmet davutoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), protesto, protesto gösterisi, eylem
Ahmet Davutoğlu: Demokratik taleplerinizi yerine getirin ama asla ülkeyi bir kaosa sürüklemeyin
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İBB'ye yönelik soruşturmalar dolayısıyla gerçekleştirilen gösteriler hakkında, "Demokratik taleplerinizi yerine getirin ama asla ülkeyi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik ve meşru yolların dışına kimse çıkmasın" şeklinde konuştu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar hakkında konuştu.
Davutoğlu, şunları kaydetti:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına dönük yolsuzluk operasyonu ile ilgili kim olursa olsun yolsuzluk yapanın karşısında, yolsuzlukla mücadele edenin yanındayız. Kim olursa olsun, İmamoğlu veya bir başkası yolsuzlukla ilgili bir suçlama varsa çıkıp kendini aklayacak şekilde savunmasını yapmalı ve hukuk da gereğini yapmalıdır. Buradan muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerine getirin ama asla ülkeyi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik ve meşru yolların dışına kimse çıkmasın."