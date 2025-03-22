Ahmet Davutoğlu: Demokratik taleplerinizi yerine getirin ama asla ülkeyi bir kaosa sürüklemeyin

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına dönük yolsuzluk operasyonu ile ilgili kim olursa olsun yolsuzluk yapanın karşısında, yolsuzlukla mücadele edenin yanındayız. Kim olursa olsun, İmamoğlu veya bir başkası yolsuzlukla ilgili bir suçlama varsa çıkıp kendini aklayacak şekilde savunmasını yapmalı ve hukuk da gereğini yapmalıdır. Buradan muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerine getirin ama asla ülkeyi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik ve meşru yolların dışına kimse çıkmasın."