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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Saraçhane eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Açıklamalarında Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir

01:31 22.03.2025
© AA / Mustafa ÇiftçiCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA / Mustafa Çiftçi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Saraçhane eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığı gibi, herkesin çeşitli aşamalardan oluşan yargı süreçlerinde kendisini savunma hakkı bulunmaktadır. Siyasi mücadelenin yapılacağı meşru zeminler de bellidir. Provokatif söylemlerle sokakları terörize etmek isteyenlere zemin oluşturmak, demokratik siyasete ve hukuk devletine ihanettir. Çok geç olmadan bu çıkmaz sokaktan geri dönülmelidir. Yolsuzluk suçlamalarına cevap vermek yerine, hadsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesi milletimizin vicdanında mahkum edilecektir. Bu seviyesiz siyaset toplumsal kutuplaşmayı artırmaktan ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumundan başka anlam taşımayacaktır."
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