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Zafer Partisi, DEM Parti'nin katılması sebebiyle Saraçhane eylemlerine katılmayacağını açıkladı
Zafer Partisi, DEM Parti'nin katılması sebebiyle Saraçhane eylemlerine katılmayacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi, DEM Parti'nin katıldığı gerekçesiyle Saraçhane eylemlerine katılmayacağını açıkladı. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T19:54+0300
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saraçhane
i̇stanbul
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zafer partisi
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Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Zafer Partisi'nin DEM Parti'nin katılması sebebiyle Saraçhane'de gerçekleştirilen eylemlere katılmayacağını açıkladı.Yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltı ve tutukluluk sürecinde verdiği desteklerden dolayı CHP'ye teşekkür edilirken, Zafer Partisi'nin provakasyonlara açık bir ortamda bulunamayacağı ifade edildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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saraçhane, i̇stanbul, chp, zafer partisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), dem parti

Zafer Partisi, DEM Parti'nin katılması sebebiyle Saraçhane eylemlerine katılmayacağını açıkladı

19:54 21.03.2025
© AAZafer Partisi
Zafer Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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Zafer Partisi, DEM Parti'nin katıldığı gerekçesiyle Saraçhane eylemlerine katılmayacağını açıkladı.
Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Zafer Partisi'nin DEM Parti'nin katılması sebebiyle Saraçhane'de gerçekleştirilen eylemlere katılmayacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltı ve tutukluluk sürecinde verdiği desteklerden dolayı CHP'ye teşekkür edilirken, Zafer Partisi'nin provakasyonlara açık bir ortamda bulunamayacağı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın gözaltı ve tutukluluk sürecinde, hem kendisinden hem de partimizden desteğini esirgemeyen CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, tüm CHP camiasına tekrar teşekkürü bir borç biliriz.

Bu arada, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde Genel Başkanımızla defalarca görüşme isteğinde bulunması ve Genel Başkanımızın evine ABB Genel Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile yaptığı ziyaretin de gönül borcunu kalbimizde hissediyoruz.

Zafer Partisi olarak, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin oluşturduğu, Cumhuriyet ideallerini ve hukukun üstünlüğü ilkesini kabul etmiş, Anayasa ve kanunlarımıza bağlılığı içselleştirmiş bir partiyiz.

Bu hükümetin yarattığı hukuksuzluk ortamında, Atatürk ve 1924 Anayasası esaslarında buluşabileceğimizi düşündüğümüz CHP’yi de yaşadıkları bu süreçte; Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ gönderdiği mesajlarla, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız ve teşkilatlarımızla da bizzat İstanbul ve çeşitli illerde destekledik.

Ancak bugün itibarıyla ortaya çıkan tabloda, DEM Partisi’nin Saraçhane önünde oluşan eylemlere katılım kararı aldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Partimizin yönetici ve üyelerinin, DEM Partisi’nin katıldığı, provokasyonlara açık bir ortamda bulunması mümkün olamayacağından; teşkilatlarımızın CHP’nin bu tip toplantılarına katılamayacağını üzülerek kamuoyuyla paylaşmak zorundayız.

Bunun dışında, ortaya çıkan hukuksuzluklarla ilgili olarak CHP ile yan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi; ülkemizin yeniden güçler ayrılığı olan bir demokratik hukuk devletine dönmesi ve bu iktidardan kurtulması konusunda kararlı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

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